Орлов: «Зенит» играет с отпускным настроением. В чем заключается профессионализм?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
– Что это было? Как можно так играть в решающем матче ЛЧ?
– Ну если ты не хочешь победить, как ты пройдешь дальше? Полагаться на кого-то? Нет, надо рассчитывать только на себя. Но по большому счету не было ресурсов.
– Каких ресурсов?
– Прежде всего, не было желания взять вверх над соперником. С 30-й по 40-ю минуту «Зенит» еще как-то поддавил «Бенфику». А во втором тайме сказалось давление хозяев. Причем дрогнули те, кто обычно тащит «Зенит».
– Кого вы имеете в виду?
– Иванович, Дуглас Сантос и Азмун. В целом, мне показалось, игроки «Зенита» знали про то, как складывается параллельный матч «Лиона» и «Лейпцига», что все шло в их пользу. Поэтому они и выглядели такими вялыми.
Не было понимания, что это Лига чемпионов! Ну нельзя так играть в этом турнире! И потом — посмотрите на процент владения мячом. В центре поля мяч не держался у питерцев. А ведь встречались лидеры чемпионатов России и Португалии… Вообще в декабре, как правило, «Зенит» играет с каким-то отпускным настроением. И здесь возникает вопрос.
– Какой?
– В чем заключается профессионализм? В параллельной встрече «Лион» уступал «Лейпцигу» — 0:2, но ведь французы вырвали ничью! В результате — они в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» боролся? Ну нет… — сказал Орлов.
- «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
- В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».
Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков