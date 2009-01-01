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    Орлов: «Зенит» играет с отпускным настроением. В чем заключается профессионализм?»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

    – Что это было? Как можно так играть в решающем матче ЛЧ?

    – Ну если ты не хочешь победить, как ты пройдешь дальше? Полагаться на кого-то? Нет, надо рассчитывать только на себя. Но по большому счету не было ресурсов.

    – Каких ресурсов?

    – Прежде всего, не было желания взять вверх над соперником. С 30-й по 40-ю минуту «Зенит» еще как-то поддавил «Бенфику». А во втором тайме сказалось давление хозяев. Причем дрогнули те, кто обычно тащит «Зенит».

    – Кого вы имеете в виду?

    Иванович, Дуглас Сантос и Азмун. В целом, мне показалось, игроки «Зенита» знали про то, как складывается параллельный матч «Лиона» и «Лейпцига», что все шло в их пользу. Поэтому они и выглядели такими вялыми.

    Не было понимания, что это Лига чемпионов! Ну нельзя так играть в этом турнире! И потом — посмотрите на процент владения мячом. В центре поля мяч не держался у питерцев. А ведь встречались лидеры чемпионатов России и Португалии… Вообще в декабре, как правило, «Зенит» играет с каким-то отпускным настроением. И здесь возникает вопрос.

    – Какой?

    – В чем заключается профессионализм? В параллельной встрече «Лион» уступал «Лейпцигу» — 0:2, но ведь французы вырвали ничью! В результате — они в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» боролся? Ну нет… — сказал Орлов.

    • «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
    • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +161

      vla4839 21 минуту назад

      Позорно так относиться к важнейшей игре! Раньше думал,что Иванович - это опора в защите. Оказалось ,что - нет.Много ошибался и Сантос. Но главное, как мне кажется - это слабая средняя линия команды и нападение. Азмун -не игрок европейского уровня,как и Дриусси , Шатов, Ерохин, Сутормин,Мак... .Трудно выбрать основу для строительства новой команды европейского уровня.Половину команды надо разгонять или играть только в чемпионате России.

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      Рейтинг: +8808

      KLIM777 > vla4839 10 секунд назад

      После Халка и Витселя все горит огнем

      0
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      Рейтинг: +1205

      Fin035 24 минуты назад

      Ключевое слово-,,так играть в ЛЧ нельзя.., да и в принципе в общем...!

      1
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      Рейтинг: +4518

      3a zenit 38 минут назад

      да уроды просто.

      1
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      Рейтинг: +22223

      gol_kak_sokol 39 минут назад

      И ни слова о зюбе. Даже обидно за него и за те миллионы, которые тратят на него. (из нашего кармана).

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      Рейтинг: +9462

      silver29 41 минуту назад

      Вся болтовня орлова свелась к ответу "а не очень-то и хотели".

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