Орлов: «Зенит» играет с отпускным настроением. В чем заключается профессионализм?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

– Что это было? Как можно так играть в решающем матче ЛЧ?

– Ну если ты не хочешь победить, как ты пройдешь дальше? Полагаться на кого-то? Нет, надо рассчитывать только на себя. Но по большому счету не было ресурсов.

– Каких ресурсов?

– Прежде всего, не было желания взять вверх над соперником. С 30-й по 40-ю минуту «Зенит» еще как-то поддавил «Бенфику». А во втором тайме сказалось давление хозяев. Причем дрогнули те, кто обычно тащит «Зенит».

– Кого вы имеете в виду?

– Иванович, Дуглас Сантос и Азмун. В целом, мне показалось, игроки «Зенита» знали про то, как складывается параллельный матч «Лиона» и «Лейпцига», что все шло в их пользу. Поэтому они и выглядели такими вялыми.

Не было понимания, что это Лига чемпионов! Ну нельзя так играть в этом турнире! И потом — посмотрите на процент владения мячом. В центре поля мяч не держался у питерцев. А ведь встречались лидеры чемпионатов России и Португалии… Вообще в декабре, как правило, «Зенит» играет с каким-то отпускным настроением. И здесь возникает вопрос.

– Какой?

– В чем заключается профессионализм? В параллельной встрече «Лион» уступал «Лейпцигу» — 0:2, но ведь французы вырвали ничью! В результате — они в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» боролся? Ну нет… — сказал Орлов.

«Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков