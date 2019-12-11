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  • Орлов: «Зенит» играет с отпускным настроением. В чем заключается профессионализм?»

Орлов: «Зенит» играет с отпускным настроением. В чем заключается профессионализм?»

11 декабря 2019, 15:59
21

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от «Бенфики» (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

– Что это было? Как можно так играть в решающем матче ЛЧ?

– Ну если ты не хочешь победить, как ты пройдешь дальше? Полагаться на кого-то? Нет, надо рассчитывать только на себя. Но по большому счету не было ресурсов.

– Каких ресурсов?

– Прежде всего, не было желания взять вверх над соперником. С 30-й по 40-ю минуту «Зенит» еще как-то поддавил «Бенфику». А во втором тайме сказалось давление хозяев. Причем дрогнули те, кто обычно тащит «Зенит».

– Кого вы имеете в виду?

Иванович, Дуглас Сантос и Азмун. В целом, мне показалось, игроки «Зенита» знали про то, как складывается параллельный матч «Лиона» и «Лейпцига», что все шло в их пользу. Поэтому они и выглядели такими вялыми.

Не было понимания, что это Лига чемпионов! Ну нельзя так играть в этом турнире! И потом — посмотрите на процент владения мячом. В центре поля мяч не держался у питерцев. А ведь встречались лидеры чемпионатов России и Португалии… Вообще в декабре, как правило, «Зенит» играет с каким-то отпускным настроением. И здесь возникает вопрос.

– Какой?

– В чем заключается профессионализм? В параллельной встрече «Лион» уступал «Лейпцигу» — 0:2, но ведь французы вырвали ничью! В результате — они в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» боролся? Ну нет… — сказал Орлов.

  • «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
  • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Бенфика Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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3a zenit
1576069723
да уроды просто.
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Fin035
1576070558
Ключевое слово-,,так играть в ЛЧ нельзя.., да и в принципе в общем...!
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Волька
1576072620
Где аршавин,радимов,че не открывают свою помойку.Бомжи это позор рос.футбола.
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Сильвербой
1576075456
А деревянного чего не включил в эту компашку??? Ну или хотя бы надо было закончить фразу словами: а Дзюба герой нации!!!
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Пельш 1
1576079001
Дворовый футбол, хотя во дворах пацаны и то больше отдаются игре, чем эти убогие, прямоногие профи мать их! А самое обидное то, что им глубоко насрать на все болел, не зависимо кто за какую команду болеет. Одни отмазки ну не повезло, ну не смогли, ну всё же хорошо, ну ............... и так далее! Вся страна такая, если даже Медведев говорит:" Денег нет, на вы крепитесь и будьте счастливы!"
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Владислав Vlad
1576080181
Благодаря лимиту у нас весь футбол такой - главное, что бы пешеходы имели рос. паспорт. Нет конкуренции - нет движения.
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paracetamol
1576081456
Оштрафовать всех накккк! А Сантоса - продать!
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Decorhome
1576081690
Ну да. Одному надо в Африку, другому лошадей кормить . А болелы подождут
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Граф2019
1576099424
и не слова о Дзюбе! лицемер...
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zigbert
1576155421
К решающей игре Зенит оказался просто неподготовленным.
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