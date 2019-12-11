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  • Симеоне: «Смотрел, как «Локомотив» обыгрывал «Байер». Это очень сложный соперник»

Симеоне: «Смотрел, как «Локомотив» обыгрывал «Байер». Это очень сложный соперник»

11 декабря 2019, 11:01
5

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«У «Локомотива» нет мотивации? Я смотрел, как они играли в первых матчах Лиги чемпионов, как обыграли «Байер» (2:1). Отталкиваюсь только от этого. Это очень сложный соперник, который плотно обороняется и очень силен.

Наша задача — создать моменты и выиграть матч. Я верю в свою команду, игроков и вижу, как они реагируют на неудачи.

Мы готовимся как обычно — ничего особенного. Играть за «Атлетико» — всегда очень важно. Но важно и сохранять спокойствие. Завтра у нас есть шанс показать свою силу и единство», – отметил Симеоне.

  • «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков, досрочно заняв четвертое место в группе.
  • «Атлетико» (семь очков) располагается на втором месте в квартете D, опережая «Байер» на один балл.
  • Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится 11 декабря, начало – в 23:00 по Москве.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Атлетико Локомотив Симеоне Диего
Комментарии (5)
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Decorhome
1576051976
И все же нашел что сказать перед игрой)
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Decorhome
1576057636
А ответный матч с Байером тоже смотрел?)
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KalterJax
1576058568
Да не парься Диего! Наши уже мыслями в отпуске! так что выпускай смело второй состав, всё равно выиграете!
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Advocaatt
1576066498
Да, очень сложный соперник, для команды из 10 дивизиона Испании. Если такой есть вообще. Короче перебарщивает Симеоне со своей политкорректностью.
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Сильвербой
1576074911
Диего, прекращай....Скажи еще Семин сильный тренер, РПЛ сильная лиига...
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