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    Симеоне: «Смотрел, как «Локомотив» обыгрывал «Байер». Это очень сложный соперник»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    «У «Локомотива» нет мотивации? Я смотрел, как они играли в первых матчах Лиги чемпионов, как обыграли «Байер» (2:1). Отталкиваюсь только от этого. Это очень сложный соперник, который плотно обороняется и очень силен.

    Наша задача — создать моменты и выиграть матч. Я верю в свою команду, игроков и вижу, как они реагируют на неудачи.

    Мы готовимся как обычно — ничего особенного. Играть за «Атлетико» — всегда очень важно. Но важно и сохранять спокойствие. Завтра у нас есть шанс показать свою силу и единство», – отметил Симеоне.

    • «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков, досрочно заняв четвертое место в группе.
    • «Атлетико» (семь очков) располагается на втором месте в квартете D, опережая «Байер» на один балл.
    • Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится 11 декабря, начало – в 23:00 по Москве.

    Источник: Sport24

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