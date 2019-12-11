Симеоне: «Смотрел, как «Локомотив» обыгрывал «Байер». Это очень сложный соперник»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«У «Локомотива» нет мотивации? Я смотрел, как они играли в первых матчах Лиги чемпионов, как обыграли «Байер» (2:1). Отталкиваюсь только от этого. Это очень сложный соперник, который плотно обороняется и очень силен.

Наша задача — создать моменты и выиграть матч. Я верю в свою команду, игроков и вижу, как они реагируют на неудачи.

Мы готовимся как обычно — ничего особенного. Играть за «Атлетико» — всегда очень важно. Но важно и сохранять спокойствие. Завтра у нас есть шанс показать свою силу и единство», – отметил Симеоне.