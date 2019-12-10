Конте – перед матчем с «Барселоной»: «Мне предстоит внести в состав некоторые изменения»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал об ожиданиях перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Команда провела немало игр и за прошедшее время, как мне кажется, добилась заметного прогресса. Мы хорошо смотрелись против «Барселоны» в первом матче, когда каталонцы победили только из-за превосходства в классе в каких-то отдельных моментах.

По сравнению с первым матчем мне предстоит внести в состав некоторые изменения. Подготовлю команду так, чтобы мы воспользовались своими козырями и одновременно минимизировали влияние сильных качеств соперника. Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой «Барселоны», но необходимо сыграть смело, внимательно действовать в обороне и постараться сделать так, чтобы доставить сопернику проблемы», – заявил итальянский специалист.