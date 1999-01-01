Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Betting Insider: «Лион» и «Севилья» заинтересовались Шомуродовым

    Нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым интересуются европейские клубы.

    Представители «Лиона» просматривали 24-летнего узбека в матче «Спартак» – «Ростов» (1:4). Интерес к форварду также проявила «Севилья».

    • В игре со «Спартаком» Шомуродов сделал голевой пас.
    • В этом сезоне РПЛ нападающий «Ростова» сыграл 19 матчей, забил 10 голов и отдал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость Шомуродова – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4511

      paracetamol 20 минут назад

      40 евролямов, меньше не отдавать. Из них 10 Валере за подготовку игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15103

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Спартак опять опоздал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Jurabay 33 минуты назад

      Он заменил бы чичярито в Севильи:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35973

      portero 43 минуты назад

      за такой ценник , смысла не т продавать, только если опять руководство Ростова не стало у всех агентами, тогда точно всех за откаты отдадут, официально бесплатно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8743

      KLIM777 > portero 42 минуты назад

      15 минимум)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35973

      portero > KLIM777 40 минут назад

      при долгах по зарплате можно разорвать контракт и уйти бесплатно, но получить агентское вознаграждение лямов евро чуток.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8743

      KLIM777 > portero 39 минут назад

      долги временное, справятся. А скомуниздят прилично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +968

      solodealer 44 минуты назад

      ...и всё-таки не рожает узбецкая земля нам второго МИРДЖАЛОЛА КАСЫМОВА!
      ИГРОЧИЩЕ ПО САМЫМ СТРОГИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ!
      ГОЛОВАааа!!!))))
      Когда он был на поле в свои лучшие годы (середина 90-х), все его команды доминировали!
      Видел его "живьём" в Самаре за Крылья...."НАШ " Георге ХАДЖИ"!
      "...— Да, были люди в наше время,
      Не то, что нынешнее племя..." ("Бородино" М.Ю.Лермонтов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +968

      solodealer 51 минуту назад

      Миллер тоже в середине нулевых сланцевой нефтью интересовался... ДО СИХ ПОР "ИНТЕРЕСУЕТСЯ"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1922

      Борат 1 час назад

      одно ясно точно - узбек быстрее в европу свалит, чем чалов или муранчуки)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Romantic2010 > Борат 16 минут назад

      Узбек быстрее шутить научится, чем твои изречения станут смешными)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74765
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru