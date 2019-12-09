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Betting Insider: «Лион» и «Севилья» заинтересовались Шомуродовым

9 декабря 2019, 12:13
20

Нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым интересуются европейские клубы.

Представители «Лиона» просматривали 24-летнего узбека в матче «Спартак» – «Ростов» (1:4). Интерес к форварду также проявила «Севилья».

  • В игре со «Спартаком» Шомуродов сделал голевой пас.
  • В этом сезоне РПЛ нападающий «Ростова» сыграл 19 матчей, забил 10 голов и отдал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость Шомуродова – 2,5 миллиона евро.

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ростов Лион Севилья Спартак Шомуродов Эльдор
Комментарии (20)
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portero
1575884466
за такой ценник , смысла не т продавать, только если опять руководство Ростова не стало у всех агентами, тогда точно всех за откаты отдадут, официально бесплатно.
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Jurabay
1575885063
Он заменил бы чичярито в Севильи:)
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DOCTOR PENALTY
1575885427
Спартак опять опоздал.
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paracetamol
1575885823
40 евролямов, меньше не отдавать. Из них 10 Валере за подготовку игрока.
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maratagliulin
1575887092
Вброс от агента
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SPbZenit12
1575887467
Зачем им Эльдор? Есть же боги футбола Чалов и Миранчуки. Миранчуков можно не дорого взять. До 100 млн точно уложатся.
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Decorhome
1575889531
Хорошее у парня будущее.
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Из Твери Леха
1575889774
Надо продавать. Хоть бабки будут. А забивать найдется кому, у Валеры чуйка на это.
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Decorhome
1575957468
Хороший шаг вперед
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zigbert
1575960109
Игрок талантливый ,хотя в последнее время забивать стал меньше. Защитники стали проявлять к нему более пристальное внимание.
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