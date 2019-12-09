Betting Insider: «Лион» и «Севилья» заинтересовались Шомуродовым

Нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым интересуются европейские клубы.
Представители «Лиона» просматривали 24-летнего узбека в матче «Спартак» – «Ростов» (1:4). Интерес к форварду также проявила «Севилья».
- В игре со «Спартаком» Шомуродов сделал голевой пас.
- В этом сезоне РПЛ нападающий «Ростова» сыграл 19 матчей, забил 10 голов и отдал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость Шомуродова – 2,5 миллиона евро.
Источник: Betting Insider
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