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    Гончаренко – об игре с «Краснодаром»: «VAR! Полный VAR! К сожалению, это главное событие»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    «Игру можно описать одним словом: «VAR. Полный VAR!». К сожалению, это главное событие матча.

    Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит.

    Это касается и решений с VAR, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках», – отметил Гончаренко.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +290

      111ax 1 час назад

      как истеричка мечится тренер ЦСКА, результатов нет -все вокруг виноваты, а он дартаньян. То, что процент реализации близок к нулю ни о чем не говорит при таком количестве моментов весь этот сезон, начиная с октября?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1234

      mamba9090909 1 час назад

      Это наш Зенит всё купил.))) 1 - 1 в пользу Зенита!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      Бухбух 3 часа назад

      Гончаренко в последнее время стал очень раздраженным. Раньше он таким не был.

      2
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      ...
      Рейтинг: +10817

      vladimir-7 > Бухбух 1 час назад

      Ты бы не бухал, был бы на его месте, вообще бы рассудок потерял.

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