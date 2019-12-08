Гончаренко – об игре с «Краснодаром»: «VAR! Полный VAR! К сожалению, это главное событие»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Игру можно описать одним словом: «VAR. Полный VAR!». К сожалению, это главное событие матча.

Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит.

Это касается и решений с VAR, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках», – отметил Гончаренко.

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