Гончаренко – об игре с «Краснодаром»: «VAR! Полный VAR! К сожалению, это главное событие»

как истеричка мечится тренер ЦСКА, результатов нет -все вокруг виноваты, а он дартаньян. То, что процент реализации близок к нулю ни о чем не говорит при таком количестве моментов весь этот сезон, начиная с октября?
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Игру можно описать одним словом: «VAR. Полный VAR!». К сожалению, это главное событие матча.
Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит.
Это касается и решений с VAR, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках», – отметил Гончаренко.
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