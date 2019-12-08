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  • Гончаренко – об игре с «Краснодаром»: «VAR! Полный VAR! К сожалению, это главное событие»

Гончаренко – об игре с «Краснодаром»: «VAR! Полный VAR! К сожалению, это главное событие»

8 декабря 2019, 07:07
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Игру можно описать одним словом: «VAR. Полный VAR!». К сожалению, это главное событие матча.

Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит.

Это касается и решений с VAR, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках», – отметил Гончаренко.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Бухбух
1575778868
Гончаренко в последнее время стал очень раздраженным. Раньше он таким не был.
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mamba9090909
1575784262
Это наш Зенит всё купил.))) 1 - 1 в пользу Зенита!
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111ax
1575785089
как истеричка мечится тренер ЦСКА, результатов нет -все вокруг виноваты, а он дартаньян. То, что процент реализации близок к нулю ни о чем не говорит при таком количестве моментов весь этот сезон, начиная с октября?
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Garrincha58
1575795281
бульбаш научи сначала играть свою командочку а потом пасть разевай
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Proker
1575795309
По всей стране VAR-VARдак
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житель СПб
1575800586
Что лично меня расстраивает в этом деле - все эмоции руководства ЦСКА направлены во вне, поиск виноватых на стороне. Где самокритичность?! Для нее, увы, есть большие основания. Пока ты винишь во всех бедах других - ты не совершенствуешься. Удачи и совершенствования ЦСКА! Игрокам ЦСКА - больше самоотдачи, целеустремленности на результат и качество игры.
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Вальдемар IV
1575805037
был бы нормальный тренер, этот лудогорский сброд пятеркой покрыли и разошлись по майамам, без пенок, без просмотров, но видимо так для питера надо было сделать
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