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    Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

    В матче 20-го тура сербской Суперлиги «Црвена Звезда» оддержала победу над «Спартаком» из Субботицы (3:1).

    Во время игры болельщики «Црвены» поддержали протест российских фанатов против задержаний болельщиков московского «Спартака» перед матчем с «Зенитом» (0:1). В частности, сербские болельщики вывесили баннер «Фанат – не преступник».

    • Ранее к протесту присоединились фанаты ряда клубов РПЛ, в том числе – «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».

    Источник: твиттер OF News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3398

      RotBerg 3 минуты назад

      В какую новость не зайди, везде спартак в проигрыше. Пацаны, ну реально, свалитесь в ФНЛ, чуть отдохните от взрослого футбола. Смотрите, как Динамо сейчас феерит, помогло же! С Зенитом исключение, там Газпром голы забивает, а в целом красавчики))

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