Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

В какую новость не зайди, везде спартак в проигрыше. Пацаны, ну реально, свалитесь в ФНЛ, чуть отдохните от взрослого футбола. Смотрите, как Динамо сейчас феерит, помогло же! С Зенитом исключение, там Газпром голы забивает, а в целом красавчики))
В матче 20-го тура сербской Суперлиги «Црвена Звезда» оддержала победу над «Спартаком» из Субботицы (3:1).
Во время игры болельщики «Црвены» поддержали протест российских фанатов против задержаний болельщиков московского «Спартака» перед матчем с «Зенитом» (0:1). В частности, сербские болельщики вывесили баннер «Фанат – не преступник».
Delije (Црвена Звезда) поддержали акцию русских фанатов pic.twitter.com/20590A0kSK— Ofnews (@okolofnews) December 7, 2019
- Ранее к протесту присоединились фанаты ряда клубов РПЛ, в том числе – «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».