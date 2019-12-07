Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

В матче 20-го тура сербской Суперлиги «Црвена Звезда» оддержала победу над «Спартаком» из Субботицы (3:1).

Во время игры болельщики «Црвены» поддержали протест российских фанатов против задержаний болельщиков московского «Спартака» перед матчем с «Зенитом» (0:1). В частности, сербские болельщики вывесили баннер «Фанат – не преступник».

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