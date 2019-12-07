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  • Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

Болельщики «Црвены Звезды» поддержали протест российских фанатов

7 декабря 2019, 19:30
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В матче 20-го тура сербской Суперлиги «Црвена Звезда» оддержала победу над «Спартаком» из Субботицы (3:1).

Во время игры болельщики «Црвены» поддержали протест российских фанатов против задержаний болельщиков московского «Спартака» перед матчем с «Зенитом» (0:1). В частности, сербские болельщики вывесили баннер «Фанат – не преступник».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Ранее к протесту присоединились фанаты ряда клубов РПЛ, в том числе – «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».

Источник: твиттер OF News
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда
Комментарии (7)
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RotBerg
1575737161
В какую новость не зайди, везде спартак в проигрыше. Пацаны, ну реально, свалитесь в ФНЛ, чуть отдохните от взрослого футбола. Смотрите, как Динамо сейчас феерит, помогло же! С Зенитом исключение, там Газпром голы забивает, а в целом красавчики))
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84aivengo
1575737626
я болельщик ЦСКА,но такого в нашем футболе не должно быть ...
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Ссппааррттаакк
1575742258
Сербам газ бесплатно и мясо СВИНИНУ.
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