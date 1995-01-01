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    Федотов завтра должен возглавить «Сочи»

    Владимира Федотова, главного тренера «Оренбурга», уговорили возглавить «Сочи». Назначение состоится завтра, 8-го декабря, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    Контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сочинцы занимают в турнирной таблице РПЛ последнее место.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Аудитория - более 1,6 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1171

      FRZZ 28 минут назад

      Блин, больше тренера нет, что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1223

      Boeung777 1 час назад

      Странный переход из сложившегося детища в команду, занимающую последнее место с кучей арендованных игроков. Федотов наверное климат решил сменить.

      2
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      Рейтинг: +715

      Taps > Boeung777 1 час назад

      Ему дадут газку понюхать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1223

      Boeung777 > Taps 1 час назад

      Скорее всего уже дали

      0
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      Рейтинг: +1637

      giluxa1963 1 час назад

      В Сочи нужна жесткая рука которая заставит этот не нужный сброд из других клубов пахать на поле хотя они уже привыкли сидеть на лавке и получать не хреновые бабки

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