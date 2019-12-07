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Федотов завтра должен возглавить «Сочи»

7 декабря 2019, 12:23
5

Владимира Федотова, главного тренера «Оренбурга», уговорили возглавить «Сочи». Назначение состоится завтра, 8-го декабря, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сочинцы занимают в турнирной таблице РПЛ последнее место.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Аудитория - более 1,6 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Федотов Владимир
Комментарии (5)
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giluxa1963
1575712643
В Сочи нужна жесткая рука которая заставит этот не нужный сброд из других клубов пахать на поле хотя они уже привыкли сидеть на лавке и получать не хреновые бабки
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Boeung777
1575713614
Странный переход из сложившегося детища в команду, занимающую последнее место с кучей арендованных игроков. Федотов наверное климат решил сменить.
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vladimir-7
1575722233
Всё равно Сочи будут в ФНЛ, а вот Оренбург пострадает и уже начал.
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