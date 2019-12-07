Федотов завтра должен возглавить «Сочи»

Владимира Федотова, главного тренера «Оренбурга», уговорили возглавить «Сочи». Назначение состоится завтра, 8-го декабря, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сочинцы занимают в турнирной таблице РПЛ последнее место.
- После отставки Александра Точилина сочинцы находятся без главного тренера.
- Обязанности главного тренера исполняет Роман Березовский.
- Сообщалось о переговорах «Сочи» с Курбаном Бердыевым, Даном Петреску и Владимиром Вайссом, которые работали в России.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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