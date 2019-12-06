Журналист Егоров: «Сочи» подпишет с Федотовым контракт на 2,5 года

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова уговорили возглавить «Сочи».
Специалист подпишет контракт на 2,5 года.
- После отставки Александра Точилина сочинцы находятся без главного тренера.
- Обязанности главного тренера исполняет Роман Березовский.
- Сообщалось о переговорах «Сочи» с Курбаном Бердыевым, Даном Петреску и Владимиром Вайссом, которые работали в России.
Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи»
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова