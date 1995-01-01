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    Журналист Егоров: «Сочи» подпишет с Федотовым контракт на 2,5 года

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова уговорили возглавить «Сочи».

    Специалист подпишет контракт на 2,5 года.

    Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи»


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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