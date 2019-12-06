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Ерохин: «Протест фанатов? Мы должны уважать их мнение»

6 декабря 2019, 23:15
15

Часть болельщиков «Зенита» и «Динамо» покинули стадион в первом тайме матча 19-го тура РПЛ между командами (3:0). Они выразили солидарность с задержаниями фанатов «Спартака» в выходные. Акцию прокомментировал полузащитник Александр Ерохин.

«Мы должны уважать мнение наших фанатов, потому что они всегда с нами и всегда за нас», – сказал Ерохин.

  • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
  • Сообщалось о сотнях задержанных.
  • До задержаний фанаты «Спартака» на стадионах оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (15)
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Суворов_лучший
1575663874
предатель Ростова ротик открыл
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САДЫЧОК
1575666112
Отличный игрок и отличный человек !
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Трибун
1575666306
Все по делу!
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dyema
1575666449
Ответ ни о чём, обычная дипломатия. Ответил-бы как Артём, нашёл-бы на свою голову геморррр, ... Дзюба более честен и смел в своих словах - мыслях...
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paracetamol
1575667911
Правильно. Их проблемы. Не хотят смотреть футбол, пусть идут в пивбар.
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aleksandr1969
1575669608
Ну дак кто-то написал к 40 минуте все будет решено и можно валить!!! ГУРУ!! или ясновидец! блин поставил бы денег вынес. А вот динамики лишили команду поддержки и проиграли- это плохо и вам припомнят
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Zenit_72
1575672465
Как аккуратно - часть болельщиков. Весь Вираж. Из - за беспредела. Органам нужно объяснить, что случилось, почему были массовые аресты.
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Чехов на Садовой
1575675383
Кому респект? Этому пи----лу?
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Yev
1575679102
Добром это не кончится! Весь российский футбол сотрясают скандалы: Спартак, Динамо, Ростов, теперь у Локо провал. Один только Зенит был в стороне и демонстрировал стабильность, в том числе и в Европе. Наши тему за что его разшатать из нутри и руководсто и Семак повелись на эту провокацию: пошла травля одного из лидеров команды (сборной в том числе), а они мол: фанаты правы их можно понять, бла-бла-бла. Соплижую хреновы, хвост крутит собакой. Кучка отморозков начинает дикторювать кому и как себя вести. Не хотят смотреть футбол на стадионе, пусть сидят в пивных и там стенка на стенку свою злобу вымещают. Фубол искусство и не убиваете его интригами и подковерными склоками!!!
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deniscom2017
1575696003
Урал чемпион
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