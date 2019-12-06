Ерохин: «Протест фанатов? Мы должны уважать их мнение»

Часть болельщиков «Зенита» и «Динамо» покинули стадион в первом тайме матча 19-го тура РПЛ между командами (3:0). Они выразили солидарность с задержаниями фанатов «Спартака» в выходные. Акцию прокомментировал полузащитник Александр Ерохин.
«Мы должны уважать мнение наших фанатов, потому что они всегда с нами и всегда за нас», – сказал Ерохин.
- Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Сообщалось о сотнях задержанных.
- До задержаний фанаты «Спартака» на стадионах оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Источник: «Спорт-Экспресс»