Ерохин: «Протест фанатов? Мы должны уважать их мнение»

Часть болельщиков «Зенита» и «Динамо» покинули стадион в первом тайме матча 19-го тура РПЛ между командами (3:0). Они выразили солидарность с задержаниями фанатов «Спартака» в выходные. Акцию прокомментировал полузащитник Александр Ерохин.

«Мы должны уважать мнение наших фанатов, потому что они всегда с нами и всегда за нас», – сказал Ерохин.