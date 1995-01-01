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    Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни матча

    «Пюник» разорвал контракт с форвардом Дмитрием Сычевым. Игрок пополнил армян летом, но не сыграл ни матча.

    «ФК «Пюник» по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарeм Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычeвым и Оганесом Илангезяном.

    ФК «Пюник» благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», – сказано в релизе клуба.

    • 36-летний Сычев до «Пюника» играл за фарм-клуб «Локомотива» «Казанку».
    • Больше всего матчей в течение карьеры форвард провел за «Локомотив» (2004-2015 годы).
    • Сычев в составе москвичей становился чемпионом России.

    Источник: официальный сайт «Пюника»

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    Комментарии3
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      NEONFOL 35 минут назад

      Наглядный пример как перспектива ушла в жопу

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      Рейтинг: +3698

      APchelov 46 минут назад

      Так просрать карьеру! Бесхребетный папенькин сынок

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      mihail200606 1 час назад

      Димон, помоему уже хватит... Пенсия..

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