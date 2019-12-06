Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни матча

6 декабря 2019, 19:32
11

«Пюник» разорвал контракт с форвардом Дмитрием Сычевым. Игрок пополнил армян летом, но не сыграл ни матча.

«ФК «Пюник» по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарeм Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычeвым и Оганесом Илангезяном.

ФК «Пюник» благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», – сказано в релизе клуба.

  • 36-летний Сычев до «Пюника» играл за фарм-клуб «Локомотива» «Казанку».
  • Больше всего матчей в течение карьеры форвард провел за «Локомотив» (2004-2015 годы).
  • Сычев в составе москвичей становился чемпионом России.

Источник: официальный сайт «Пюника»
Россия. Премьер-лига Пюник Сычев Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1575651793
Димон, помоему уже хватит... Пенсия..
Ответить
APchelov
1575652773
Так просрать карьеру! Бесхребетный папенькин сынок
Ответить
NEONFOL
1575653444
Наглядный пример как перспектива ушла в жопу
Ответить
evgevg13
1575655767
ПФЛ, где-нибудь на юге, типа в санатории
Ответить
Plyash
1575657759
Охрнел совсем Сычёв.Молодой играл средненько и сейчас куда-то лезет.Включи голову.
Ответить
KalterJax
1575673277
Просто какой смысл себя обманывать я не пойму! сычёв закончился после матча с рубином! дальше пока лечился он то диджеем себя пробовал, то в качалке занимался, то сёрфингом! даже инструктором по сёрфингу был, если ему верить! Футбол он уже давно задвинул на второе место, зачем мучить и себя и болельщиков
Ответить
Romio-xxx
1575678247
В Омскую Газмясочку?
Ответить
Decorhome
1575712176
Первый раз такое вижу
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+