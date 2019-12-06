Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни матча

«Пюник» разорвал контракт с форвардом Дмитрием Сычевым. Игрок пополнил армян летом, но не сыграл ни матча.

«ФК «Пюник» по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарeм Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычeвым и Оганесом Илангезяном.

ФК «Пюник» благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», – сказано в релизе клуба.