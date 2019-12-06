Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни матча

«Пюник» разорвал контракт с форвардом Дмитрием Сычевым. Игрок пополнил армян летом, но не сыграл ни матча.
«ФК «Пюник» по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарeм Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычeвым и Оганесом Илангезяном.
ФК «Пюник» благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», – сказано в релизе клуба.
- 36-летний Сычев до «Пюника» играл за фарм-клуб «Локомотива» «Казанку».
- Больше всего матчей в течение карьеры форвард провел за «Локомотив» (2004-2015 годы).
- Сычев в составе москвичей становился чемпионом России.
Источник: официальный сайт «Пюника»