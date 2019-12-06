Директор «Интера» Маротта: «В этом сезоне снова победит «Ювентус»

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта назвал «Ювентус» фаворитом за чемпионство в Италии.

«Прошло только 14 туров. У нас есть понимание, что стать чемпионом в первом сезоне для этой команды будет непросто.

У «Ювентуса» есть два полноценных состава. На каждую позицию у них по два игрока. И я думаю, что в этом сезоне «Ювентус» снова победит в лиге.

В любом случае, я могу признать, что не ожидал мгновенного результата от Антонио Конте», – поделился Маротта.