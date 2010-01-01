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    Директор «Интера» Маротта: «В этом сезоне снова победит «Ювентус»

    Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта назвал «Ювентус» фаворитом за чемпионство в Италии.

    «Прошло только 14 туров. У нас есть понимание, что стать чемпионом в первом сезоне для этой команды будет непросто.

    У «Ювентуса» есть два полноценных состава. На каждую позицию у них по два игрока. И я думаю, что в этом сезоне «Ювентус» снова победит в лиге.

    В любом случае, я могу признать, что не ожидал мгновенного результата от Антонио Конте», – поделился Маротта.

    • «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Ювентус» на одно очко.
    • Команда Антонио Конте выиграла 12 матчей в 14 стартовых турах.
    • Итальянский специалист летом возглавил команду.

    Источник: Football Italia

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