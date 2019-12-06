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  • Директор «Интера» Маротта: «В этом сезоне снова победит «Ювентус»

Директор «Интера» Маротта: «В этом сезоне снова победит «Ювентус»

6 декабря 2019, 07:43
8

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта назвал «Ювентус» фаворитом за чемпионство в Италии.

«Прошло только 14 туров. У нас есть понимание, что стать чемпионом в первом сезоне для этой команды будет непросто.

У «Ювентуса» есть два полноценных состава. На каждую позицию у них по два игрока. И я думаю, что в этом сезоне «Ювентус» снова победит в лиге.

В любом случае, я могу признать, что не ожидал мгновенного результата от Антонио Конте», – поделился Маротта.

  • «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Ювентус» на одно очко.
  • Команда Антонио Конте выиграла 12 матчей в 14 стартовых турах.
  • Итальянский специалист летом возглавил команду.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер Ювентус Маротта Джузеппе
Комментарии (8)
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OBOLEV
1575613886
Думаю лукавит ) У Юве куча бесполезных игроков. И верю в победу Конте. Гигимония всегда плохо влияет и на команду и на Чемпионат, да и на интерес к лиге.
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Dizayner
1575615175
ага, два состава и второй, так называемый состав постоянно в лазарете)) думаю интеру по силам составить конкуренцию, а то совсем неинтересный чемпионат стал, не на кого смотреть
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Decorhome
1575615243
Лукавит
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Sterh
1575620261
Конте делает результат.. К сожалению.
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Proker
1575623979
Дайте им жару,что то Юве совсем расслабились
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El_Chori
1575637416
Отличная поддержка, браво! Конте красавчик Надо его потом поочередно в Наполи, Рому и Лацио
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