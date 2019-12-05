Tuttomercatoweb: «Зенит» и ЦСКА поборются за Арану

Бразильский защитник Гильерме Арана может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.
Также на левого фулбека претендуют «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».
- Права на Арану принадлежат «Севилье».
- В текущем сезоне бразилец выступает в аренде в «Аталанте».
- В его активе четыре матча в составе бергамцев без результативных действий.
Источник: Tuttomercatoweb
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