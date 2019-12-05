Tuttomercatoweb: «Зенит» и ЦСКА поборются за Арану

Бразильский защитник Гильерме Арана может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.

Также на левого фулбека претендуют «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».