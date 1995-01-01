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    Tuttomercatoweb: «Зенит» и ЦСКА поборются за Арану

    Бразильский защитник Гильерме Арана может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.

    Также на левого фулбека претендуют «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».

    • Права на Арану принадлежат «Севилье».
    • В текущем сезоне бразилец выступает в аренде в «Аталанте».
    • В его активе четыре матча в составе бергамцев без результативных действий.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +114

      igorek25 5 минут назад

      Как снегоуборочная машина, всё мало и мало....Угомонитесь уже, питерцы! Ладно бы острая необходимость....

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      Рейтинг: +1612

      Чермындыр 12 минут назад

      Зенит как собака на сене. И сам не ам, и другому не дам. Хотели Кругового взять, бомжи под....ср...ли. Теперь тут палки вставляют, причем у самих прекрасно там Сантос играет

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      Рейтинг: +971

      Давид59 > Чермындыр 7 минут назад

      Этот Арана левый что-ли?

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      Рейтинг: +971

      Давид59 13 минут назад

      Фулбек это кто? Центральный что-ли? На смену стареющим столпам обороны? Гинер и Миллер на низком старте

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