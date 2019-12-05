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Tuttomercatoweb: «Зенит» и ЦСКА поборются за Арану

5 декабря 2019, 10:20
13

Бразильский защитник Гильерме Арана может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.

Также на левого фулбека претендуют «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».

  • Права на Арану принадлежат «Севилье».
  • В текущем сезоне бразилец выступает в аренде в «Аталанте».
  • В его активе четыре матча в составе бергамцев без результативных действий.

Источник: Tuttomercatoweb

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Зенит Севилья Арана Гильерме
Комментарии (13)
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Давид59
1575532293
Фулбек это кто? Центральный что-ли? На смену стареющим столпам обороны? Гинер и Миллер на низком старте
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Чермындыр
1575532349
Зенит как собака на сене. И сам не ам, и другому не дам. Хотели Кругового взять, бомжи под....ср...ли. Теперь тут палки вставляют, причем у самих прекрасно там Сантос играет
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igorek25
1575532759
Как снегоуборочная машина, всё мало и мало....Угомонитесь уже, питерцы! Ладно бы острая необходимость....
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Mister_Tomsk
1575549649
выберет эспаньол и не прогадает
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river31
1575558616
И на гуя он? Все время в запасе сидит... Бестолков для обоих команд. Причем Зене вообще, от слова - совсем
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Вальдемар IV
1575589902
за орейро
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