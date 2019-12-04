Жоау Мариу: «Очень странно, что Бернарду Силва и расизм отправили в одну корзину. Важно, чтобы люди в FA понимали, где расизм, а где шутка»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу высказался о наказании хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силва за твит про защитника Бенжамина Менди.

«Это довольно странно, потому что я знаю Бернарду. Это бессмыслица. Мы пытались поговорить с ним, потому что такие вещи могут сказаться на тебе. Когда тебе предъявляют серьезные обвинения, это не слишком хорошо. Так что мы попробовали поговорить с ним, чтобы он успокоился и понял, что это не расизм. Это была лишь дружеская шутка.

Это очень, очень странно, что Бернарду и расизм отправили в одну корзину. Это несовместимые понятия. Он понимает, что он имел в виду. Поэтому ему было легко понять, что это не является большой проблемой. Но важно, чтобы люди в FA тоже понимали, где расизм, а где шутка», – сказал Мариу.

Португалец опубликовал мем про Менди в своем твиттере 22 сентября. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»

Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».

Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.

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