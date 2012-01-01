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    Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди

    Федерация футбола Англии (FA) наказала полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва после сообщения в твиттере с шуткой про его одноклубника и друга Бенджамина Менди.

    Силва дисквалифицирован на один матч. Также он заплатит 50 тысяч фунтов штрафа.

    Ранее FA обвинила Силву в нарушении правил федерации, признав его твит «оскорбительным» и «недопустимым». По мнению организации, португалец нарушил правила «при отягчающих обстоятельствах», так как его действия связаны с «расой, цветом кожи и/или этническим происхождением».

    • Португалец опубликовал мем про Менди в своем твиттере 22 сентября. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
    • Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
    • Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
    • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +525

      Юрэс 28 минут назад

      А что бы сказал СТАЛИН на это ????? Расстрелять !!!!!! Ну не Силву естественно .

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