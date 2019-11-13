Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди

Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди

13 ноября 2019, 17:28
4

Федерация футбола Англии (FA) наказала полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва после сообщения в твиттере с шуткой про его одноклубника и друга Бенджамина Менди.

Силва дисквалифицирован на один матч. Также он заплатит 50 тысяч фунтов штрафа.

Ранее FA обвинила Силву в нарушении правил федерации, признав его твит «оскорбительным» и «недопустимым». По мнению организации, португалец нарушил правила «при отягчающих обстоятельствах», так как его действия связаны с «расой, цветом кожи и/или этническим происхождением».

  • Португалец опубликовал мем про Менди в своем твиттере 22 сентября. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
  • Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
  • Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
  • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Менди Бенжамин Силва Бернарду
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юрэс
1573657211
А что бы сказал СТАЛИН на это ????? Расстрелять !!!!!! Ну не Силву естественно .
Ответить
Cules2013
1573671153
да кто бы сомневался... в Англии они там уже, как и в США, со своей толерантностью охренели настолько, что уже насильно защищают тех, кто этого настойчиво не просит.
Ответить
OBOLEV
1573733971
Шутите так на тренировках или в лс) Смысл это выставлять на все общее обозрение. Не все вокруг в меру своей тупости смогут понять такого рода шутки. Конечно даль что Силва пропустит матч, но считаю это решение справедливым. Надеюсь Сити не потеряет очки ) А то кому будут нужны лишнее вопросы по чемпионству Ливерпуля
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+