Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди

Федерация футбола Англии (FA) наказала полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва после сообщения в твиттере с шуткой про его одноклубника и друга Бенджамина Менди.

Силва дисквалифицирован на один матч. Также он заплатит 50 тысяч фунтов штрафа.

Ранее FA обвинила Силву в нарушении правил федерации, признав его твит «оскорбительным» и «недопустимым». По мнению организации, португалец нарушил правила «при отягчающих обстоятельствах», так как его действия связаны с «расой, цветом кожи и/или этническим происхождением».