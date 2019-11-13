Бернарду Силва дисквалифицирован и оштрафован за мем о «шоколадном» Менди

Федерация футбола Англии (FA) наказала полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силва после сообщения в твиттере с шуткой про его одноклубника и друга Бенджамина Менди.
Силва дисквалифицирован на один матч. Также он заплатит 50 тысяч фунтов штрафа.
Ранее FA обвинила Силву в нарушении правил федерации, признав его твит «оскорбительным» и «недопустимым». По мнению организации, португалец нарушил правила «при отягчающих обстоятельствах», так как его действия связаны с «расой, цветом кожи и/или этническим происхождением».
- Португалец опубликовал мем про Менди в своем твиттере 22 сентября. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
- Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
- Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.
Источник: Goal