FA предъявила обвинение Бернарду Силве за мем о «шоколадном» Менди

Федерация футбола Англии (FA) предъявила обвинение полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве после сообщения в твиттере с шуткой про его одноклубника Бенджамина Менди.

FA обвинила Силву в нарушении правил федерации, признав его твит «оскорбительным» и «недопустимым». По мнению организации, португалец нарушил правила «при отягчающих обстоятельствах», так как его действия связаны с «расой, цветом кожи и/или этническим происхождением».

Силва должен до 9 октября ответить на обвинение.