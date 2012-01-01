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    FA предъявила обвинение Бернарду Силве за мем о «шоколадном» Менди

    Федерация футбола Англии (FA) предъявила обвинение полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве после сообщения в твиттере с шуткой про его одноклубника Бенджамина Менди.

    FA обвинила Силву в нарушении правил федерации, признав его твит «оскорбительным» и «недопустимым». По мнению организации, португалец нарушил правила «при отягчающих обстоятельствах», так как его действия связаны с «расой, цветом кожи и/или этническим происхождением».

    Силва должен до 9 октября ответить на обвинение.

    • Португалец опубликовал мем про Менди в своем твиттере 22 сентября. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
    • Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
    • Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
    • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      Konyshev_RW 3 минуты назад

      Лучшая защита, это нападение, на месте Силвы обвинил бы FA в том, что они рядовой записи в твиттере приписали некий расовый подтекст. Это они как раз таки расисты, раз они абсолютно все делят на белое и черное.

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      Рейтинг: +1850

      Ruryu 6 минут назад

      Бомбардир,не боитесь,что вас,за репост расизма привлекут??

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      Рейтинг: +3013

      TOL47 > Ruryu 3 минуты назад

      Вот если бы тут был наш чиновник, в шутке, то точно здезды полицаям бы светили.

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