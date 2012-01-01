FA предъявила обвинение Бернарду Силве за мем о «шоколадном» Менди

Лучшая защита, это нападение, на месте Силвы обвинил бы FA в том, что они рядовой записи в твиттере приписали некий расовый подтекст. Это они как раз таки расисты, раз они абсолютно все делят на белое и черное.
Федерация футбола Англии (FA) предъявила обвинение полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве после сообщения в твиттере с шуткой про его одноклубника Бенджамина Менди.
FA обвинила Силву в нарушении правил федерации, признав его твит «оскорбительным» и «недопустимым». По мнению организации, португалец нарушил правила «при отягчающих обстоятельствах», так как его действия связаны с «расой, цветом кожи и/или этническим происхождением».
Силва должен до 9 октября ответить на обвинение.
- Португалец опубликовал мем про Менди в своем твиттере 22 сентября. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
- Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
- Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.