Гвардиола – о скандале с мемом Бернарду Силвы: «Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят»

***нутый народ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с твитом Бернарду Силвы.
Полузащитник опубликовал фотографию одноклубника Бенджамина Менди вместе с логотипом компании Conguitos с шоколадным персонажем и подписал ее «Угадайте, кто?»
Издание The Guardian сообщило о том, что Федерация футбола Англии (The FA) начала специальную проверку.
«Если The FA хочет начать расследование, Бернарду открыт в разговору. Но вы должны знать, о ком идет речь.
Он один из милейших людей, которых я когда-либо встречал. Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят», – сказал Гвардиола.
- Ранее поведение Силвы осудила благотворительная организация Kick It Out, выступающая за идеи равенства и интеграции в футболе.
- Ранее «Сити» обыграл «Престон Норт Энд» (3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Силва провел на поле весь матч, Менди вышел на 60-й минуте.