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    Гвардиола – о скандале с мемом Бернарду Силвы: «Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с твитом Бернарду Силвы.

    Полузащитник опубликовал фотографию одноклубника Бенджамина Менди вместе с логотипом компании Conguitos с шоколадным персонажем и подписал ее «Угадайте, кто?»

    Издание The Guardian сообщило о том, что Федерация футбола Англии (The FA) начала специальную проверку.

    «Если The FA хочет начать расследование, Бернарду открыт в разговору. Но вы должны знать, о ком идет речь.

    Он один из милейших людей, которых я когда-либо встречал. Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят», – сказал Гвардиола.

    • Ранее поведение Силвы осудила благотворительная организация Kick It Out, выступающая за идеи равенства и интеграции в футболе.
    • Ранее «Сити» обыграл «Престон Норт Энд» (3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Силва провел на поле весь матч, Менди вышел на 60-й минуте.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2133

      Kulimen 27 минут назад

      ***нутый народ

      1
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      Рейтинг: +1340

      VGreen 42 минуты назад

      Это ****** конечно. Ну черный и черный, что тут такого. Если ушастого назвать ушастым, тоже расследование начнут проводить?

      0
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      Рейтинг: +4210

      серега кашин 49 минут назад

      надоели они со своим расизмом если негр есть негр белый-белый, краснокожий -краснокожий

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