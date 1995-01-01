Гвардиола – о скандале с мемом Бернарду Силвы: «Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с твитом Бернарду Силвы.

Полузащитник опубликовал фотографию одноклубника Бенджамина Менди вместе с логотипом компании Conguitos с шоколадным персонажем и подписал ее «Угадайте, кто?»

Издание The Guardian сообщило о том, что Федерация футбола Англии (The FA) начала специальную проверку.

«Если The FA хочет начать расследование, Бернарду открыт в разговору. Но вы должны знать, о ком идет речь.

Он один из милейших людей, которых я когда-либо встречал. Менди – один из его лучших друзей. Они постоянно шутят», – сказал Гвардиола.