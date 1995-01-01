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    FA начала проверку в отношении Бернарду Силвы. Он запостил картинку про «шоколадного» Менди

    Федерация футбола Англии (FA) инициировала проверку после сообщения в твиттере, оставленного полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

    FA заинтересовалась мемом, который португалец разместил в своем твиттере 22 сентября, сообщает The Guardian. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити» Бенжамина Менди. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»

    Менди оценил шутку. «1:0 в твою пользу», – написал француз в ответ.

    Однако португалец удалил твит с мемом, после чего сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».

    • Ранее хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что расизм в 2019 году недопустим. Перед этим футболист подвергался оскорблениям на почве цвета кожи в социальных сетях.
    • Сообщалось, что сотрудники Twitter будут следить за аккаунтами 50 ведущих темнокожих футболистов Англии, чтобы бороться с расистскими оскорблениями.


    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии10
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      Рейтинг: +548

      FENIX-SL 5 минут назад

      это уже из крайности в крайность
      люди на серьезных лицах не понимают даже когда шутка имеет место быть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      VVadic 1 час назад

      "Я шоколадный заяц" - у них Пьера закрыли бы за такую песню(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Flydis 1 час назад

      Он просто имел в виду, что Менди такой же сладкий, как и шоколадка.
      А что подумали эти больные ублюдки из ФА - неизвестно. Быть может они расисты ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +435

      Звезда запаса 1 час назад

      Нормально все: симпатичные негры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2018

      Ubuntu 1 час назад

      Не справедливо, почему над белыми можно шутить, а над чёрными нет?
      Это какой-то расизм!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6770

      Вомбат > Ubuntu 1 час назад

      Крайности смыкаются - это закон диалектики. Политкорректность превращается в расизм. Недавно на Дзен какой-то блоггер написал очень актуально, что чернокожих и мусульман в странах Свободного Мира обвинять нельзя даже с доказательствами в руками, а вот русских - запросто в чем угодно и без доказательств. Это из той же оперы. Еще пример - национал-большевики, хотя казалось бы идеи коммунизма и нацизма не совместимы. Ан фига с два. Если довести до крайности, то и разницы нет. Вывод такой- в странах Свободного Мира идеология политкорректности доведена до крайности. До крайнего, предельного идиотизма.

      1
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      Рейтинг: +349

      dmzeus 1 час назад

      Любую хорошую идею можно довести до абсурда ©

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Rus9I 1 час назад

      Друзья, можно даже не удивляться.
      У FA, идет явная агитация ЛГБТ, и расизма, причем они заставляют нормальных людей, которые против этого, одевать символику с поддержкой. Это все маркетинговый ход, для саморекламы.
      Типо мы боремся, мы поддерживаем и т.д. Причем они сами накаливают обстановку, что бы обозначить свою деятельность.
      Шутка действительно удалась)))) Причем нормальные люди, ее восприняли именно так!)

      0
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      Рейтинг: +1154

      CSKA471 2 часа назад

      Это уже чертова истерия

      2
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      Рейтинг: +11682

      bset 2 часа назад

      Интересно, а если темнокожие футболиста друг друга в соц. сетях ниггерами назовут, на них тоже дело заведут?

      4
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