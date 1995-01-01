FA начала проверку в отношении Бернарду Силвы. Он запостил картинку про «шоколадного» Менди

Федерация футбола Англии (FA) инициировала проверку после сообщения в твиттере, оставленного полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

FA заинтересовалась мемом, который португалец разместил в своем твиттере 22 сентября, сообщает The Guardian. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити» Бенжамина Менди. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»

Менди оценил шутку. «1:0 в твою пользу», – написал француз в ответ.

Однако португалец удалил твит с мемом, после чего сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».

Ранее хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что расизм в 2019 году недопустим. Перед этим футболист подвергался оскорблениям на почве цвета кожи в социальных сетях.

заявил, что расизм в 2019 году недопустим. Перед этим футболист подвергался оскорблениям на почве цвета кожи в социальных сетях. Сообщалось, что сотрудники Twitter будут следить за аккаунтами 50 ведущих темнокожих футболистов Англии, чтобы бороться с расистскими оскорблениями.



