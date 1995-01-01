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    Kick It Out осудила мем Бернарду Силвы о «шоколадном» Менди

    Организация Kick It Out выступила с осуждением сообщения в твиттере хавбека «Ман Сити» Бернарду Силвы, в котором он пошутил над своим одноклубником Бенджамином Менди.

    «Расистские стереотипы неприемлимы – в том числе и в форме «подшучивания», и мы шокированы тем, что кто-то, кто является образцом для подражания для миллионов людей, не смог понять дискриминационный характер его поста», – цитирует заявление организации журналист BBC Дэн Роун.

    Ранее Федерация футбола Англии инициировала проверку сообщения в твиттере, оставленного Бернарду Силвой. В нем хавбек подшутил над Менди, сравнив его с шоколадным человечком, символом испанской кондитерской компании Conguitos.

    • Kick It Out – английская футбольная благотворительная организация по вопросам равенства и интеграции. Была основана в 1993 году как организация по борьбе с расизмом. В 1997 году она расширила свои задачи и стала охватывать проблемы, связанные с разными видами дискриминации.

    Источник: твиттер Дэна Роуна

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