Kick It Out осудила мем Бернарду Силвы о «шоколадном» Менди

Организация Kick It Out выступила с осуждением сообщения в твиттере хавбека «Ман Сити» Бернарду Силвы, в котором он пошутил над своим одноклубником Бенджамином Менди.

«Расистские стереотипы неприемлимы – в том числе и в форме «подшучивания», и мы шокированы тем, что кто-то, кто является образцом для подражания для миллионов людей, не смог понять дискриминационный характер его поста», – цитирует заявление организации журналист BBC Дэн Роун.

Ранее Федерация футбола Англии инициировала проверку сообщения в твиттере, оставленного Бернарду Силвой. В нем хавбек подшутил над Менди, сравнив его с шоколадным человечком, символом испанской кондитерской компании Conguitos.