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  • АПЛ. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «Челси» уступил дома «Вест Хэму», «Тоттенхэм» выиграл у «Борнмута»

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «Челси» уступил дома «Вест Хэму», «Тоттенхэм» выиграл у «Борнмута»

30 ноября 2019, 19:58
9

«Ливерпуль» укрепил лидерство в чемпионате Англии, победив в 14-м туре «Брайтон». Отрыв ливерпульцев от второго места равен 11 очкам.

«Челси» в дерби уступил «Вест Хэму». «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью одержал очередную, третью подряд, победу.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Ливерпуль – Брайтон – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – ван Дейк, 18; 3:0 – ван Дейк, 24; 2:1 – Данк, 79.

Удаления: Алисон, 76 – нет.

Бернли – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Заа, 45+1; 0:2 – Шлупп, 78.

Тоттенхэм – Борнмут – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Алли, 21; 2:0 – Алли, 50; 3:0 – Сиссоко, 69; 3:1 – Уилсон, 73; 3:2 – Уилсон, 90+6.

Челси – Вест Хэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Крессуэлл, 48.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Бернли Кристал Пэлас Ливерпуль Брайтон Тоттенхэм Борнмут Челси Вест Хэм
Комментарии (9)
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Syrax1987
1575133828
Аткинсон Мразь с большой буквой М будь ты проклят что бы твои дети от рака сдохли
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starche
1575133886
Игра пенсионеров - жалкое зрелище. Похоже, что абрамовская игрушка поломалась.
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Muboraksho
1575134371
Дейк и Данк заблестели в этом матче. Поздравляем Ливерпуль с очередной победой.
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Red-Green_fan
1575135140
1:0 – ван Дейк, 18; 3:0 – ван Дейк, 24; 2:1 – Данк, 79.
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Randy Ram
1575135936
Тренер Тотэнхэма Покетино??? Реально? Бомбардир, ты что куришь?
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