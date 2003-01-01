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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «Челси» уступил дома «Вест Хэму», «Тоттенхэм» выиграл у «Борнмута»

    «Ливерпуль» укрепил лидерство в чемпионате Англии, победив в 14-м туре «Брайтон». Отрыв ливерпульцев от второго места равен 11 очкам.

    «Челси» в дерби уступил «Вест Хэму». «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью одержал очередную, третью подряд, победу.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Ливерпуль – Брайтон – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – ван Дейк, 18; 3:0 – ван Дейк, 24; 2:1 – Данк, 79.

    Удаления: Алисон, 76 – нет.

    Бернли – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Заа, 45+1; 0:2 – Шлупп, 78.

    Тоттенхэм – Борнмут – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алли, 21; 2:0 – Алли, 50; 3:0 – Сиссоко, 69; 3:1 – Уилсон, 73; 3:2 – Уилсон, 90+6.

    Челси – Вест Хэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Крессуэлл, 48.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +367

      Red-Green_fan 5 минут назад

      1:0 – ван Дейк, 18; 3:0 – ван Дейк, 24; 2:1 – Данк, 79.

      0
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      Рейтинг: +975

      Muboraksho 18 минут назад

      Дейк и Данк заблестели в этом матче. Поздравляем Ливерпуль с очередной победой.

      1
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      Рейтинг: +1406

      starche 26 минут назад

      Игра пенсионеров - жалкое зрелище. Похоже, что абрамовская игрушка поломалась.

      0
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      Рейтинг: +75

      Proker > starche 6 минут назад

      Почему игрушка сломалось, Челси все силы отдавали ЛЧ устали бедолаги, пройдет неделя, все встанут свои места...

      0
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      Рейтинг: +8

      Syrax1987 27 минут назад

      Аткинсон Мразь с большой буквой М будь ты проклят что бы твои дети от рака сдохли

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