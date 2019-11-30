АПЛ. «Ливерпуль» победил «Брайтон», «Челси» уступил дома «Вест Хэму», «Тоттенхэм» выиграл у «Борнмута»

«Ливерпуль» укрепил лидерство в чемпионате Англии, победив в 14-м туре «Брайтон». Отрыв ливерпульцев от второго места равен 11 очкам.

«Челси» в дерби уступил «Вест Хэму». «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью одержал очередную, третью подряд, победу.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Ливерпуль – Брайтон – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – ван Дейк, 18; 3:0 – ван Дейк, 24; 2:1 – Данк, 79.

Удаления: Алисон, 76 – нет.

Бернли – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Заа, 45+1; 0:2 – Шлупп, 78.

Тоттенхэм – Борнмут – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Алли, 21; 2:0 – Алли, 50; 3:0 – Сиссоко, 69; 3:1 – Уилсон, 73; 3:2 – Уилсон, 90+6.

Челси – Вест Хэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Крессуэлл, 48.

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