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Материалы

Челси - Вест Хэм

30.11.2019, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 14 тур Челси - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
8 апреля, понедельник 22:00 Челси 2:0 Вест Хэм
6 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Вест Хэм 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
8 апреля, воскресенье 18:30 Челси 1:1 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
6 марта, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:2 Челси
1 тур
15 августа, понедельник 22:00 Челси 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 21:45 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 18:00 Челси 2:2 Вест Хэм
10 тур
24 октября, суббота 17:00 Вест Хэм 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
4 марта, среда 22:45 Вест Хэм 0:1 Челси
18 тур
26 декабря, пятница 15:45 Челси 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Челси 0:0 Вест Хэм
12 тур
23 ноября, суббота 21:30 Вест Хэм 0:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Челси 2:0 Вест Хэм
15 тур
1 декабря, суббота 16:45 Вест Хэм 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 20:30 Челси 3:0 Вест Хэм
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
30 тур
13 марта, суббота 18:00 Челси 4:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Челси
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Челси 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
28 тур
1 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Челси
15 тур
1 декабря, суббота 15:45 Челси 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +274

    Berikosha 30 ноября 2019, 18:15

    нужна только победа

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