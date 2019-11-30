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  • Головин: «Мне сказали, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Они обозлены на Артема, но он не обращает внимания»

Головин: «Мне сказали, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Они обозлены на Артема, но он не обращает внимания»

30 ноября 2019, 13:50
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На последнем матче отбора Евро-2020 против сборной Сан-Марино (0:5) фанаты сборной России оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Ситуацию прокомментировал полузащитник команды Александр Головин.

«Как мне сказали, я точно не уверен в этом, это были фанаты «Спартака», которые обозлены на Артема из-за перехода. Мне кажется, он не обращает внимания на это», – сказал Головин агентству «Р-Спорт».

  • Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
  • В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
  • «Спартак» за это оштрафовали.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Монако Зенит Дзюба Артем Головин Александр
Комментарии (9)
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Hektor 84
1575111811
Та кто тебе сказал? Все говорят что им кто то сказал. Орлов, конов, теперь Головин. И ни кто не говорит кто сказал. Говорят на заборе х.. написано, а за ним дрова сложены.
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SLADE2019
1575115595
Сколько можно эту тему мурыжить? Самим не противно? Такое впечатление, что некоторые издания специально провоцируют болельщиков!Пркращайте этот идиотизм!
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kolyma999
1575118652
Корпоративная солидарность.Ваше дерево никому не нужно по большому счёту.
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Vis-ok
1575120060
Не обиделся?? А что тогда в Инстаграме партнёров по команде удалил?
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_Kesh_Suntar_
1575120379
Спартак на что обижен? Фанаты или руководство?
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maygli
1575131619
Бабка на базаре сказала... сам ничего не знает... Зачем его вообще об этом спросили и нам рассказали?
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zigbert
1575134613
Когда не уверен лучше молчать.
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САДЫЧОК
1575137674
....только психологически ненормальный человек , может не обращать внимание !
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