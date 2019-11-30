Головин: «Мне сказали, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Они обозлены на Артема, но он не обращает внимания»

На последнем матче отбора Евро-2020 против сборной Сан-Марино (0:5) фанаты сборной России оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Ситуацию прокомментировал полузащитник команды Александр Головин.
«Как мне сказали, я точно не уверен в этом, это были фанаты «Спартака», которые обозлены на Артема из-за перехода. Мне кажется, он не обращает внимания на это», – сказал Головин агентству «Р-Спорт».
- Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
- В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
- «Спартак» за это оштрафовали.
Источник: «Р-Спорт»