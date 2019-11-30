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    Головин: «Мне сказали, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты «Спартака». Они обозлены на Артема, но он не обращает внимания»

    На последнем матче отбора Евро-2020 против сборной Сан-Марино (0:5) фанаты сборной России оскорбляли форварда Артема Дзюбу. Ситуацию прокомментировал полузащитник команды Александр Головин.

    «Как мне сказали, я точно не уверен в этом, это были фанаты «Спартака», которые обозлены на Артема из-за перехода. Мне кажется, он не обращает внимания на это», – сказал Головин агентству «Р-Спорт».

    • Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
    • В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
    • «Спартак» за это оштрафовали.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +46

      SLADE2019 20 минут назад

      Сколько можно эту тему мурыжить? Самим не противно? Такое впечатление, что некоторые издания специально провоцируют болельщиков!Пркращайте этот идиотизм!

      0
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      Рейтинг: +178

      Hektor 84 1 час назад

      Та кто тебе сказал? Все говорят что им кто то сказал. Орлов, конов, теперь Головин. И ни кто не говорит кто сказал. Говорят на заборе х.. написано, а за ним дрова сложены.

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