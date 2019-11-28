Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Хотели пригласить болбоя в раздевалку отпраздновать победу над «Олимпиакосом», но он уже уехал»

Моуринью: «Хотели пригласить болбоя в раздевалку отпраздновать победу над «Олимпиакосом», но он уже уехал»

28 ноября 2019, 01:41
3

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» победил «Олимпиакос» (4:2). В эпизоде со вторым голом англичан результативную атаку начал болбой, сориентировавшийся и отдавший вовремя мяч Сержу Орье.

«Мы хотели позвать парня в раздевалку вместе отпраздновать победу, но он уже уехал, к сожалению», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ведущий «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

  • «Тоттенхэм» вышел в плей-офф.
  • Лондонцы – шестая команда, с которой Моуринью вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В АПЛ лондонцы идут десятыми.

Источник: твиттер Сергея Акулинина
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Олимпиакос Моуринью Жозе
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1574913151
Прогинается португалец
Ответить
mihail200606
1574914100
Ожил тоттенхэм.. Тем интереснее апл будет, особенно в следующем сезоне
Ответить
OBOLEV
1574926373
По моему Особенный решил поменять свою психологию. Сейчас он будет во всеми дружить и защищать своих. Думаю сейчас это именно то что нужно Тотенхему. Ну а дальше увидим. Был бы он пару лет назад у руля. срузу бы И Эриксона и компанию засадил бы в резерв. ПС может они еще и передумают и останутся в клубе. Чем черт не шутит)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+