Моуринью: «Хотели пригласить болбоя в раздевалку отпраздновать победу над «Олимпиакосом», но он уже уехал»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» победил «Олимпиакос» (4:2). В эпизоде со вторым голом англичан результативную атаку начал болбой, сориентировавшийся и отдавший вовремя мяч Сержу Орье.

«Мы хотели позвать парня в раздевалку вместе отпраздновать победу, но он уже уехал, к сожалению», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ведущий «Матч ТВ» Сергей Акулинин.