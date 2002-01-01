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    Моуринью: «Хотели пригласить болбоя в раздевалку отпраздновать победу над «Олимпиакосом», но он уже уехал»

    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» победил «Олимпиакос» (4:2). В эпизоде со вторым голом англичан результативную атаку начал болбой, сориентировавшийся и отдавший вовремя мяч Сержу Орье.

    «Мы хотели позвать парня в раздевалку вместе отпраздновать победу, но он уже уехал, к сожалению», – приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ведущий «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

    • «Тоттенхэм» вышел в плей-офф.
    • Лондонцы – шестая команда, с которой Моуринью вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
    • В АПЛ лондонцы идут десятыми.

    Источник: твиттер Сергея Акулинина

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