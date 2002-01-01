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    Моуринью: «Прошу прощения у Дайера, но он знает, что я заменил его для команды»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:2).

    «Ключевой момент матча был не после двух пропущенных голов, а когда я сделал замену в первом тайме (вместо Эрика Дайера вышел Кристиан Эриксен – прим. «Бомбардир»). Мы отставали в два мяча, и я решил, что одного опорника нам достаточно. Мы нуждались во втором креативном игроке, который сможет взаимодействовать с Алли в открытом, а не в закрытом треугольнике. Прошу прощения у Эрика, но он знает, что я сделал это для команды, а не для того, чтобы причинить ему боль. Думаю, болельщики тоже это понимают.

    Надеюсь, следующий домашний матч парни начнут уверенно и сразу, поскольку это отличные игроки. Они – самое главное, но я прекрасно себя чувствую. Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать.

    Некоторые матчи ты проводишь еще до игры, готовишься, работаешь, потом стартовый свисток и твои маневры уже не слишком важны. В других приходится действовать, и сегодня был такой матч. Было неприятное чувство в отношении Эрика, но все остальное было просто супер», – сказал Моуринью.

    • Английский клуб победил, проигрывая 0:2 на старте матча.
    • «Тоттенхэм» гарантировал место в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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