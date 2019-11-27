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  • Моуринью: «Прошу прощения у Дайера, но он знает, что я заменил его для команды»

Моуринью: «Прошу прощения у Дайера, но он знает, что я заменил его для команды»

27 ноября 2019, 06:22
5

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:2).

«Ключевой момент матча был не после двух пропущенных голов, а когда я сделал замену в первом тайме (вместо Эрика Дайера вышел Кристиан Эриксен – прим. «Бомбардир»). Мы отставали в два мяча, и я решил, что одного опорника нам достаточно. Мы нуждались во втором креативном игроке, который сможет взаимодействовать с Алли в открытом, а не в закрытом треугольнике. Прошу прощения у Эрика, но он знает, что я сделал это для команды, а не для того, чтобы причинить ему боль. Думаю, болельщики тоже это понимают.

Надеюсь, следующий домашний матч парни начнут уверенно и сразу, поскольку это отличные игроки. Они – самое главное, но я прекрасно себя чувствую. Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать.

Некоторые матчи ты проводишь еще до игры, готовишься, работаешь, потом стартовый свисток и твои маневры уже не слишком важны. В других приходится действовать, и сегодня был такой матч. Было неприятное чувство в отношении Эрика, но все остальное было просто супер», – сказал Моуринью.

  • Английский клуб победил, проигрывая 0:2 на старте матча.
  • «Тоттенхэм» гарантировал место в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Тоттенхэм Олимпиакос Дайер Эрик Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1574829484
Гений вернулся, надеюсь Мауро сделает чудо, состав по именам не особо отличается от Интера когда они ЛЧ брали хотя там была команда мужиков, Дзанетти, Лусио, Самуэль, Станкович и Камбьяссо
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Decorhome
1574838809
Моуринью изменился
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Fin035
1574858497
Тренеру не подобает извиняться за свои действия в работе перед игроками, и как не Жозе про это не знать! Но хитрый лис неплохо сыграл на публику.)
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zigbert
1574875019
Было бы неприятно начинать работу с поражения.
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