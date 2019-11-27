Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Бавария» вышли в плей-офф, обыграв «Олимпиакос» и «Црвену Звезду»

В группе B завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» со счетом 4:2. «Бавария» на выезде разгромила «Црвену Звезду» – 6:0. Покером за 15 минут в составе мюнхенского клуба отметился нападающий Роберт Левандовски. Быстрее польского форварда никто не забивал четыре гола в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур

Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эль-Араби, 6; 0:2 – Семеду, 19; 1:2 – Алли, 45. 2:2 – Кейн, 50; 3:2 – Орье, 73; 4:2 – Кейн, 77.

Црвена Звезда (Сербия) – Бавария (Германия) – 0:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Горецка, 14; 0:2 – Левандовски, 53 (с пенальти); 0:3 – Левандовски, 60; 0:4 – Левандовски, 64; 0:5 – Левандовски, 68; 0:6 – Толиссо, 90.

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