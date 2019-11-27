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Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Атлетико», «Реал» упустил победу над «ПСЖ»

27 ноября 2019, 00:53

В группах А и D завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» одержал минимальную победу над «Атлетико» (1:0) и вышел из группы с первого места. «Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» – 2:2. Ничья позволила обеим командам досрочно выйти с плей-офф: «ПСЖ» – с первого места, «Реалу» – со второго.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 17; 2:0 – Бензема, 79; 2:1 – Мбаппе, 81; 2:2 – Сарабия, 83.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дибала, 45.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Атлетико Реал ПСЖ
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