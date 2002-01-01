Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Атлетико», «Реал» упустил победу над «ПСЖ»

    В группах А и D завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ювентус» одержал минимальную победу над «Атлетико» (1:0) и вышел из группы с первого места. «Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» – 2:2. Ничья позволила обеим командам досрочно выйти с плей-офф: «ПСЖ» – с первого места, «Реалу» – со второго.

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

    Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 17; 2:0 – Бензема, 79; 2:1 – Мбаппе, 81; 2:2 – Сарабия, 83.

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

    Ювентус (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дибала, 45.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru