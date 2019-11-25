Еськов получил отрицательную оценку за матч «Оренбург» – «Ахмат», арбитр отстранен от матчей РПЛ

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу Алексея Еськова на матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» – «Ахмат» (1:2).
«Оренбург» написал письмо, мы отправим его на комиссию. У арбитра отрицательная оценка, а моменты будут отправлены на экспертную комиссию. Есть у нас вопросы к Еськову. Он совершил ключевые ошибки в матче. В следующем туре он не получит назначение на матч.
В департамент письмо «Оренбурга» пока не поступало, из клуба тоже не звонили. Комментировать слова Федотова не буду, я отвечаю за свое направление. Повод быть нами недовольным у него, конечно, есть», – сказал Егоров.
- После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал судейство, а президент оренбургского клуба Владимир Кияев обвинил судей в заговоре против команды.
- Еськов получил назначение на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лугано» и «Копенгагеном», который пройдет 28 ноября.
Источник: Sport24