Еськов получил отрицательную оценку за матч «Оренбург» – «Ахмат», арбитр отстранен от матчей РПЛ

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу Алексея Еськова на матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» – «Ахмат» (1:2).

«Оренбург» написал письмо, мы отправим его на комиссию. У арбитра отрицательная оценка, а моменты будут отправлены на экспертную комиссию. Есть у нас вопросы к Еськову. Он совершил ключевые ошибки в матче. В следующем туре он не получит назначение на матч.

В департамент письмо «Оренбурга» пока не поступало, из клуба тоже не звонили. Комментировать слова Федотова не буду, я отвечаю за свое направление. Повод быть нами недовольным у него, конечно, есть», – сказал Егоров.