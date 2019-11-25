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  • Еськов получил отрицательную оценку за матч «Оренбург» – «Ахмат», арбитр отстранен от матчей РПЛ

Еськов получил отрицательную оценку за матч «Оренбург» – «Ахмат», арбитр отстранен от матчей РПЛ

25 ноября 2019, 14:39
4

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу Алексея Еськова на матче 17-го тура РПЛ «Оренбург»«Ахмат» (1:2).

«Оренбург» написал письмо, мы отправим его на комиссию. У арбитра отрицательная оценка, а моменты будут отправлены на экспертную комиссию. Есть у нас вопросы к Еськову. Он совершил ключевые ошибки в матче. В следующем туре он не получит назначение на матч.

В департамент письмо «Оренбурга» пока не поступало, из клуба тоже не звонили. Комментировать слова Федотова не буду, я отвечаю за свое направление. Повод быть нами недовольным у него, конечно, есть», – сказал Егоров.

  • После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал судейство, а президент оренбургского клуба Владимир Кияев обвинил судей в заговоре против команды.
  • Еськов получил назначение на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лугано» и «Копенгагеном», который пройдет 28 ноября.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат Федотов Владимир Егоров Александр Еськов Алексей
Комментарии (4)
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Garrincha58
1574693919
Алексей Еськов получил назначение на матч ЛЕ "Лугано" - "Копенгаген".
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Ганнибал Лектор
1574709231
Оренбург убивают. Можно говорить про "играйте лучше" и бла-бла-бла. Но! При таком болоте, где не футбола и есть спортивная ходьба с мячом, когда каждое очко на вес золота - все ошибки судей как на ладони.
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portero
1574759269
деньжат заработал и в отпуск....
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zigbert
1574771928
Да Еськов никогда не отличался уверенным судейством.
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