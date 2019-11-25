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    Еськов получил отрицательную оценку за матч «Оренбург» – «Ахмат», арбитр отстранен от матчей РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу Алексея Еськова на матче 17-го тура РПЛ «Оренбург»«Ахмат» (1:2).

    «Оренбург» написал письмо, мы отправим его на комиссию. У арбитра отрицательная оценка, а моменты будут отправлены на экспертную комиссию. Есть у нас вопросы к Еськову. Он совершил ключевые ошибки в матче. В следующем туре он не получит назначение на матч.

    В департамент письмо «Оренбурга» пока не поступало, из клуба тоже не звонили. Комментировать слова Федотова не буду, я отвечаю за свое направление. Повод быть нами недовольным у него, конечно, есть», – сказал Егоров.

    • После игры главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал судейство, а президент оренбургского клуба Владимир Кияев обвинил судей в заговоре против команды.
    • Еськов получил назначение на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лугано» и «Копенгагеном», который пройдет 28 ноября.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1164

      Genz 50 минут назад

      Егорушка, а по поводу Динамо Ростов чё молчишь. Там судейка наработал на отстранение , миллионный штраф, на анал с бомжами

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