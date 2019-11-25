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  • В старте ЦСКА на матч с «Крыльями» вышли 8 игроков в возрасте моложе 23 лет

В старте ЦСКА на матч с «Крыльями» вышли 8 игроков в возрасте моложе 23 лет

25 ноября 2019, 08:50
7

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в домашнем матче 17-го тура РПЛ.

В стартовом составе московской команды вышли лишь трое игроков старше 23 лет: защитники Марио Фернандес (29 лет) и Хердур Магнуссон (26 лет), а также вратарь Игорь Акинфеев (33 года).

  • ЦСКА в этом матче руководил Сергей Овчинников. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко был дисквалифицирован.
  • Клуб набрал 33 очка и поднялся на третье место в таблице чемпионата России.

Дивеев, Карпов, Кучаев – в основе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (7)
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Viper for CSKA
1574661630
Так никому из вышедшей на поле молодежи, в том числе на замену, и 23 нет. 22-летний Влашич - самый старший. Он и решил исход.
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Decorhome
1574662126
Гончаренко молодец, работает на перспективу
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mihail200606
1574662694
Че ещё делать.. Гинер денег не даёт..
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CSKA57
1574663024
"Старички" хорошо молодежь поддержали!
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BRO_football
1574663732
Далеко не от хорошей жизни ЦСКА играет молодёжью. Вон Томь свой последний сезон в РПЛ тоже молодёжью доигрывала последние матчи. А всё потому, что у них денег не было.
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Derzkiy1
1574669076
Если бы не судейство , возможно ЦСКА с таким составом и всеми проблемами с травмами был на первом месте .... Это еще раз доказывает , что дорогой состав в футболе не решает ! Это бревно ценники считать любит ) надеюсь у Зенита перестанет бегать 12ый игрок на поле и они обосруться со своим Газпромом и Оренбургом с Сочи
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prtcs
1574680388
Богатыри!!!
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