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    В старте ЦСКА на матч с «Крыльями» вышли 8 игроков в возрасте моложе 23 лет

    ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в домашнем матче 17-го тура РПЛ.

    В стартовом составе московской команды вышли лишь трое игроков старше 23 лет: защитники Марио Фернандес (29 лет) и Хердур Магнуссон (26 лет), а также вратарь Игорь Акинфеев (33 года).

    • ЦСКА в этом матче руководил Сергей Овчинников. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко был дисквалифицирован.
    • Клуб набрал 33 очка и поднялся на третье место в таблице чемпионата России.

    Дивеев, Карпов, Кучаев – в основе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

    Источник: «Бомбардир»

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