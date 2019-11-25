В старте ЦСКА на матч с «Крыльями» вышли 8 игроков в возрасте моложе 23 лет

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в домашнем матче 17-го тура РПЛ.
В стартовом составе московской команды вышли лишь трое игроков старше 23 лет: защитники Марио Фернандес (29 лет) и Хердур Магнуссон (26 лет), а также вратарь Игорь Акинфеев (33 года).
- ЦСКА в этом матче руководил Сергей Овчинников. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко был дисквалифицирован.
- Клуб набрал 33 очка и поднялся на третье место в таблице чемпионата России.
Дивеев, Карпов, Кучаев – в основе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»
Источник: «Бомбардир»