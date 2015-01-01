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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Лестер» победил «Брайтон»

    Сегодня состоялись субботние матчи 13-го тура АПЛ.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Борнмут – Вулверхэмптон – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Моутинью, 22; 0:2 – Хименес, 32; 1:2 – Кук, 59.

    Арсенал – Саутгемптон – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ингс, 8; 1:1 – Ляказетт, 18; 1:2 – Уорд-Праус, 71; 2:2 – Ляказетт, 90.

    Брайтон – Лестер – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Перес, 64; 0:2 – Мэддисон, 81.

    Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мане, 49; 1:1 – Заа, 82; 1:2 – Фирмино, 85.

    Эвертон – Норвич – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кантуэлл, 54; 0:2 – Србени, 90.

    Уотфорд – Бернли – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вуд, 53; 0:2 – Барнс, 82 (с пенальти); 0:3 – Тарковски, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +967

      Muboraksho 34 минуты назад

      Варди супер форвард. Вот кого не хватает в Российском футболе.

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      Рейтинг: +967

      Muboraksho 37 минут назад

      Особенно поздравляю Ливерпуль с победой на выезде. МОЛОДЦЫ. Лестер еще больше молодцы в этом году. Не дают в буквальном смысле покоя традиционно занимающим высокие строки в таблице АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +7632

      Skull_Boy 38 минут назад

      Как обычно у Арсенала масса моментов, а в итоге пропускают сами

      0
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      Рейтинг: +428

      LMI 48 минут назад

      Арсенал не проиграл, минуточку. Хотя засранцы еще те. А головной тренер так и вовсе кондом

      1
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      Рейтинг: +596

      polozovs 48 минут назад

      Вообще то Арсенал сыграл 2-2 а не проиграл - торопыги из бомбардира, поменяйте результат )

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