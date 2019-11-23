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АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Лестер» победил «Брайтон»

23 ноября 2019, 19:58
5

Сегодня состоялись субботние матчи 13-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Моутинью, 22; 0:2 – Хименес, 32; 1:2 – Кук, 59.

Арсенал – Саутгемптон – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ингс, 8; 1:1 – Ляказетт, 18; 1:2 – Уорд-Праус, 71; 2:2 – Ляказетт, 90.

Брайтон – Лестер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Перес, 64; 0:2 – Мэддисон, 81.

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мане, 49; 1:1 – Заа, 82; 1:2 – Фирмино, 85.

Эвертон – Норвич – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кантуэлл, 54; 0:2 – Србени, 90.

Уотфорд – Бернли – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Вуд, 53; 0:2 – Барнс, 82 (с пенальти); 0:3 – Тарковски, 88.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Борнмут Вулверхэмптон Арсенал Саутгемптон Брайтон Лестер Кристал Пэлас Ливерпуль Эвертон Норвич Сити Уотфорд Бернли
Комментарии (5)
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polozovs
1574528481
Вообще то Арсенал сыграл 2-2 а не проиграл - торопыги из бомбардира, поменяйте результат )
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LMI
1574528488
Арсенал не проиграл, минуточку. Хотя засранцы еще те. А головной тренер так и вовсе кондом
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Skull_Boy
1574529109
Как обычно у Арсенала масса моментов, а в итоге пропускают сами
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Muboraksho
1574529145
Особенно поздравляю Ливерпуль с победой на выезде. МОЛОДЦЫ. Лестер еще больше молодцы в этом году. Не дают в буквальном смысле покоя традиционно занимающим высокие строки в таблице АПЛ.
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Muboraksho
1574529296
Варди супер форвард. Вот кого не хватает в Российском футболе.
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