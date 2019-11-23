АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Лестер» победил «Брайтон»

Сегодня состоялись субботние матчи 13-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур
Борнмут – Вулверхэмптон – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Моутинью, 22; 0:2 – Хименес, 32; 1:2 – Кук, 59.
Арсенал – Саутгемптон – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Ингс, 8; 1:1 – Ляказетт, 18; 1:2 – Уорд-Праус, 71; 2:2 – Ляказетт, 90.
Голы: 0:1 – Перес, 64; 0:2 – Мэддисон, 81.
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мане, 49; 1:1 – Заа, 82; 1:2 – Фирмино, 85.
Голы: 0:1 – Кантуэлл, 54; 0:2 – Србени, 90.
Голы: 0:1 – Вуд, 53; 0:2 – Барнс, 82 (с пенальти); 0:3 – Тарковски, 88.
Источник: Бомбардир.ру