«Рубин» – Сутормину: «Привет, легенда!»

Пресс-служба «Рубина» поприветствовала полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в преддверии очного матча команд.
«Привет, легенда!» – говорится в публикации казанского клуба в твиттере, которая сопровождается фотографиями футболиста.
- Минувшим летом Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин».
- Через несколько дней хавбека выкупил «Зенит».
- При этом сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.
- В составе петербургской команды игрок провел 14 матчей и забил четыре гола.
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Источник: Официальный твиттер «Рубина»