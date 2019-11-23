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«Рубин» – Сутормину: «Привет, легенда!»

23 ноября 2019, 14:36
3

Пресс-служба «Рубина» поприветствовала полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в преддверии очного матча команд.

«Привет, легенда!» – говорится в публикации казанского клуба в твиттере, которая сопровождается фотографиями футболиста.

  • Минувшим летом Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин».
  • Через несколько дней хавбека выкупил «Зенит».
  • При этом сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.
  • В составе петербургской команды игрок провел 14 матчей и забил четыре гола.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (3)
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порт
1574515594
Оставьте лучше своё чувство юмора на ФНЛ, оно там пригодится.
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AHTUNGBOL
1574524286
Рубин в этом плане напоминает Енисей в прошлом году и все помнят чем это закончилось...
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DOCTOR PENALTY
1574527023
Самая дорогая легенда, уссывонская!
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