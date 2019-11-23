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    «Рубин» – Сутормину: «Привет, легенда!»

    Пресс-служба «Рубина» поприветствовала полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в преддверии очного матча команд.

    «Привет, легенда!» – говорится в публикации казанского клуба в твиттере, которая сопровождается фотографиями футболиста.

    • Минувшим летом Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин».
    • Через несколько дней хавбека выкупил «Зенит».
    • При этом сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.
    • В составе петербургской команды игрок провел 14 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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