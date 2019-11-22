Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Баринов и братья Миранчуки – в старте «Локомотива» на матч с «Тамбовом»

Баринов и братья Миранчуки – в старте «Локомотива» на матч с «Тамбовом»

22 ноября 2019, 18:38
3

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Грицаенко, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Чуперка, Карасев, Килин, Костюков, Обухов.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Локомотив»: Гилерме, Коломейцев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

  • Матч начнется в 19:30 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Тамбов Миранчук Алексей Миранчук Антон Баринов Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1574437689
Надеюсь, Танбов надерет эту ленивую ж-д задрыгу.
Ответить
Авек плезир
1574438385
Кааак? А Леха разве не в Турине ещё?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+