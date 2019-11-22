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    Баринов и братья Миранчуки – в старте «Локомотива» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Грицаенко, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Чуперка, Карасев, Килин, Костюков, Обухов.

    Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

    «Локомотив»: Гилерме, Коломейцев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

    Запасные: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

    • Матч начнется в 19:30 мск.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33

      Авек плезир 1 час назад

      Кааак? А Леха разве не в Турине ещё?

      -1
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      Рейтинг: +7832

      parevg 1 час назад

      Вперед Локо!!!!!!!!!!
      Наконец-то лазарет пустеет, вопрос в другом - где Федя, и почему вместо него в старте бесполезная шпала.

      0
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      Рейтинг: +4181

      paracetamol 1 час назад

      Надеюсь, Танбов надерет эту ленивую ж-д задрыгу.

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      Рейтинг: +7832

      parevg > paracetamol 1 час назад

      Хлопотно это.

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      Рейтинг: +976

      Mister_Tomsk > paracetamol 1 час назад

      сил не хватит, а если локо надерет , то твое очко сгорит сегодня же

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