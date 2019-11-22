Баринов и братья Миранчуки – в старте «Локомотива» на матч с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Грицаенко, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Чуперка, Карасев, Килин, Костюков, Обухов.
Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
«Локомотив»: Гилерме, Коломейцев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.
- Матч начнется в 19:30 мск.
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Источник: твиттер РПЛ