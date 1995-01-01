Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате»

Конечно, любой команде РПЛ очень бы помог, но, как писали ниже, сломали бы его у нас...А играет он...Душа радуется. Испанская школа, что ни говори.
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о том, почему его сын остался в Испании.
«Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в «Реале». Но его желание играть мне понятно. Первая аренда, в «Севилью», не очень удалась – зато в «Вильярреале» все сложилось наилучшим образом. 11 голевых передач за сезон говорят сами за себя. После возвращения «Реал» продлил с ним контракт на четыре года, но потом все же уступил уговорам «Вильярреала» и продал его.
Что советовал Денису, обсуждая слухи о «Зените» и «Спартаке»? Были и предложения, и разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате». Приказать ему – не ходи или ходи – я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть», – сказал Черышев.
- Черышев – воспитанник мадридского «Реала».
- Россиянин проводит всю карьеру в Испании.
Дзюба: «Черышев просился в «Зенит». Я сказал Денису: «Пыли за бугром, родной»