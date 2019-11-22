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  • Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате»

Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате»

22 ноября 2019, 12:19
21

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о том, почему его сын остался в Испании.

«Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в «Реале». Но его желание играть мне понятно. Первая аренда, в «Севилью», не очень удалась – зато в «Вильярреале» все сложилось наилучшим образом. 11 голевых передач за сезон говорят сами за себя. После возвращения «Реал» продлил с ним контракт на четыре года, но потом все же уступил уговорам «Вильярреала» и продал его.

Что советовал Денису, обсуждая слухи о «Зените» и «Спартаке»? Были и предложения, и разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате». Приказать ему – не ходи или ходи – я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть», – сказал Черышев.

  • Черышев – воспитанник мадридского «Реала».
  • Россиянин проводит всю карьеру в Испании.

Дзюба: «Черышев просился в «Зенит». Я сказал Денису: «Пыли за бугром, родной»


Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Валенсия Зенит Спартак Реал Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (21)
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portero
1574414555
Да он уже давно испанец, прожил там столько, у нас в быту ему сложно.
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Lester84
1574414955
Куда ему в Россию с его травматичностью? У нас большая часть команд играет в 5 защитников-дуболомов. Если не они его переломают, так сам угробится на весенних полях-огородах. Денис, играй лучше в Испании!
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vmonomah17
1574416444
Эх... Отказав Зениту Денис многое потерял... Он мог бы вместе с Кокориным кутить и посидеть с ним в колонии, смотреть игры Зенита с VIP места - со скамейки запасных, и за все это получать много-много денег.... Сразу видно, что не наш он парень. Такую мечту упустил. А так борется, как дурак, за место в основе какой-то команды испанской примеры, играющей в еврокубках)))))
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ilichkadr
1574417499
Денис принял правильное решение. В нашем болоте ещё долго будут мутить воду.
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ufos73
1574419342
Наши бы болотные упыри так футбол любили, а они все больше капусту любят
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Akarin
1574419424
А чем РФПЛ не сильный чемпионат? Тут же есть Спартак!
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Давид59
1574420108
Дзюба и отец Дениса говорят прямо противоположные вещи по поводу Зенита. Кто-то из них заливает
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ЮНик
1574425363
И это всё, что надо знать об уровне футбола в РФПЛ.
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Rus9I
1574431772
Вот что определяет качество игрока и человека с целью! Человек для себя четко решил кто он... Там он играет и проходит конкуренцию не из за паспорта!!!! А сюда он и после 30 сможет приехать на заработки))) Это наши звезды, бояться потерять с деньгах и не пройти конкуренцию.
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piligrim1986
1574438114
красавчег
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