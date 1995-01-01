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    Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате»

    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о том, почему его сын остался в Испании.

    «Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в «Реале». Но его желание играть мне понятно. Первая аренда, в «Севилью», не очень удалась – зато в «Вильярреале» все сложилось наилучшим образом. 11 голевых передач за сезон говорят сами за себя. После возвращения «Реал» продлил с ним контракт на четыре года, но потом все же уступил уговорам «Вильярреала» и продал его.

    Что советовал Денису, обсуждая слухи о «Зените» и «Спартаке»? Были и предложения, и разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате». Приказать ему – не ходи или ходи – я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть», – сказал Черышев.

    • Черышев – воспитанник мадридского «Реала».
    • Россиянин проводит всю карьеру в Испании.

    Дзюба: «Черышев просился в «Зенит». Я сказал Денису: «Пыли за бугром, родной»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +16

      Снег 6 минут назад

      Конечно, любой команде РПЛ очень бы помог, но, как писали ниже, сломали бы его у нас...А играет он...Душа радуется. Испанская школа, что ни говори.

      0
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      Рейтинг: +6258

      mihail200606 10 минут назад

      Ну респект пацану..

      0
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      Рейтинг: +5189

      ilichkadr 10 минут назад

      Денис принял правильное решение. В нашем болоте ещё долго будут мутить воду.

      0
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      Рейтинг: +230

      vmonomah17 28 минут назад

      Эх... Отказав Зениту Денис многое потерял... Он мог бы вместе с Кокориным кутить и посидеть с ним в колонии, смотреть игры Зенита с VIP места - со скамейки запасных, и за все это получать много-много денег....
      Сразу видно, что не наш он парень. Такую мечту упустил. А так борется, как дурак, за место в основе какой-то команды испанской примеры, играющей в еврокубках)))))

      1
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      Рейтинг: +405

      alexfilatov 33 минуты назад

      Пример для подражания

      0
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      Рейтинг: +4

      уеоwl 44 минуты назад

      Если дeлаете ставки -> portal-bet.ru

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      Рейтинг: +4421

      Lester84 53 минуты назад

      Куда ему в Россию с его травматичностью? У нас большая часть команд играет в 5 защитников-дуболомов. Если не они его переломают, так сам угробится на весенних полях-огородах. Денис, играй лучше в Испании!

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      Рейтинг: +35284

      portero 59 минут назад

      Да он уже давно испанец, прожил там столько, у нас в быту ему сложно.

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