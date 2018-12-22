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    Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания

    В 14:00 по Москве начнется жеребьевка плей-офф Лиги наций. На ней также будет определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

    Таким образом, станет известно, все три матча группы россияне проведут в Санкт-Петербурге или отправятся на встречу с датчанами в Копенгаген. Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.

    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2316

      Черкизовский Кот 8 минут назад

      Этот отбор превратился в театр абсурда. Ещё до жеребьёвки известно 3 из 4 команд в группе. Жеребьёвка состоится за 4 месяца до того, как станут известны все участники отбора. Беларусь, набравшая в отборе всего 4 очка, всё равно претендует на выход в финальную часть.
      Что нас ждёт в следующем отборе? Участие сборной из Океании? Участие клубов? Расширение до 36 мест? УЕФА, прекрати это!!!

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      Рейтинг: +487

      ARSteven89 > Черкизовский Кот 3 минуты назад

      Бесполезно, пока Чеферин у власти, УЕФА будет пытаться продвигать нововведения.

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      Рейтинг: +961

      AHTUNGBOL 9 минут назад

      Когда пройдёт жеребьевка победителя лучше скажите..))

      0
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      Рейтинг: +1038

      Decorhome 10 минут назад

      Нам нужен этот матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5184

      ilichkadr 18 минут назад

      Нам без разницы где вдуют.

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