Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания

Этот отбор превратился в театр абсурда. Ещё до жеребьёвки известно 3 из 4 команд в группе. Жеребьёвка состоится за 4 месяца до того, как станут известны все участники отбора. Беларусь, набравшая в отборе всего 4 очка, всё равно претендует на выход в финальную часть.
Что нас ждёт в следующем отборе? Участие сборной из Океании? Участие клубов? Расширение до 36 мест? УЕФА, прекрати это!!!
В 14:00 по Москве начнется жеребьевка плей-офф Лиги наций. На ней также будет определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.
Таким образом, станет известно, все три матча группы россияне проведут в Санкт-Петербурге или отправятся на встречу с датчанами в Копенгаген. Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.
- Другой соперник России по группе – Бельгия.
- Третий будет определен весной – им станет Финляндия или Уэльс.
- Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.