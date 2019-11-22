Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания

В 14:00 по Москве начнется жеребьевка плей-офф Лиги наций. На ней также будет определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.
Таким образом, станет известно, все три матча группы россияне проведут в Санкт-Петербурге или отправятся на встречу с датчанами в Копенгаген. Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.
- Другой соперник России по группе – Бельгия.
- Третий будет определен весной – им станет Финляндия или Уэльс.
- Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского