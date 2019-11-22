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  • Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания

Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания

22 ноября 2019, 10:58
15

В 14:00 по Москве начнется жеребьевка плей-офф Лиги наций. На ней также будет определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Таким образом, станет известно, все три матча группы россияне проведут в Санкт-Петербурге или отправятся на встречу с датчанами в Копенгаген. Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.

Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Дания. Суперлига Россия. Премьер-лига Дания Россия
Комментарии (15)
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ilichkadr
1574409960
Нам без разницы где вдуют.
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Decorhome
1574410439
Нам нужен этот матч
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AHTUNGBOL
1574410486
Когда пройдёт жеребьевка победителя лучше скажите..))
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Черкизовский Кот
1574410554
Этот отбор превратился в театр абсурда. Ещё до жеребьёвки известно 3 из 4 команд в группе. Жеребьёвка состоится за 4 месяца до того, как станут известны все участники отбора. Беларусь, набравшая в отборе всего 4 очка, всё равно претендует на выход в финальную часть. Что нас ждёт в следующем отборе? Участие сборной из Океании? Участие клубов? Расширение до 36 мест? УЕФА, прекрати это!!!
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alex1951
1574414356
Чэфирин - начифирился....оттудова и его эротические фантазии с разьездами и жеребьевками до Жеребьевки...На наш ,чокнутых,хватает.....
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portero
1574416401
Как показала игра с Бельгией, нам и родные стены невсегда помогают.
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