Сегодня станет известно, в Санкт-Петербурге или Копенгагене пройдет матч Евро-2020 Россия – Дания

В 14:00 по Москве начнется жеребьевка плей-офф Лиги наций. На ней также будет определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Таким образом, станет известно, все три матча группы россияне проведут в Санкт-Петербурге или отправятся на встречу с датчанами в Копенгаген. Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.