Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Сборная России узнала своего второго соперника по группе B чемпионата Европы-2020.

Из первой корзины россиянам досталась Бельгия, оставшаяся одной из двух команд этой корзины, которая не примет матчи Евро-2020. С другой – Украиной – Россию разводит УЕФА по политическим причинам.

Соответственно, методом исключения Бельгия попала в группу B, где еще до жеребьевки расположились Россия и Дания – две страны-хозяйки турнира.

Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 2:7.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы.

Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.

Россия проведет как минимум два матча группового этапа в Санкт-Петербурге.

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