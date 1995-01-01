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    Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

    Сборная России узнала своего второго соперника по группе B чемпионата Европы-2020.

    Из первой корзины россиянам досталась Бельгия, оставшаяся одной из двух команд этой корзины, которая не примет матчи Евро-2020. С другой – Украиной – Россию разводит УЕФА по политическим причинам.

    Соответственно, методом исключения Бельгия попала в группу B, где еще до жеребьевки расположились Россия и Дания – две страны-хозяйки турнира.

    • Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 1:7.
    • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы.
    • Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.
    • Россия проведет как минимум два матча группового этапа в Санкт-Петербурге.

    Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14868

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Такой расклад вселяет оптимизм. )

      0
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      Рейтинг: +613

      DemSerg 1 минуту назад

      две баранки смело пишем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4152

      paracetamol 14 минут назад

      Нечего делать в такой группе с лысым тренером.

      1
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      Рейтинг: +2226

      Ruryu 18 минут назад

      Однако,"повезло" нам...

      1
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      Рейтинг: +19

      RamGi 20 минут назад

      4м будет Финляндия , либо Португалия

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2565

      zatonn 20 минут назад

      Проиграет и Бельгии и Дании, без вариантов

      3
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