Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Такой расклад вселяет оптимизм. )
Сборная России узнала своего второго соперника по группе B чемпионата Европы-2020.
Из первой корзины россиянам досталась Бельгия, оставшаяся одной из двух команд этой корзины, которая не примет матчи Евро-2020. С другой – Украиной – Россию разводит УЕФА по политическим причинам.
Соответственно, методом исключения Бельгия попала в группу B, где еще до жеребьевки расположились Россия и Дания – две страны-хозяйки турнира.
- Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 1:7.
- Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы.
- Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.
- Россия проведет как минимум два матча группового этапа в Санкт-Петербурге.
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