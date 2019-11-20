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  • Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

20 ноября 2019, 00:35
20

Сборная России узнала своего второго соперника по группе B чемпионата Европы-2020.

Из первой корзины россиянам досталась Бельгия, оставшаяся одной из двух команд этой корзины, которая не примет матчи Евро-2020. С другой – Украиной – Россию разводит УЕФА по политическим причинам.

Соответственно, методом исключения Бельгия попала в группу B, где еще до жеребьевки расположились Россия и Дания – две страны-хозяйки турнира.

  • Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 2:7.
  • Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы.
  • Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.
  • Россия проведет как минимум два матча группового этапа в Санкт-Петербурге.

Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Дания Россия Бельгия Дания
Комментарии (20)
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zatonn
1574199772
Проиграет и Бельгии и Дании, без вариантов
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paracetamol
1574200138
Нечего делать в такой группе с лысым тренером.
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DemSerg
1574200906
две баранки смело пишем...
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DOCTOR PENALTY
1574200912
Такой расклад вселяет оптимизм. )
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Черкизовский Кот
1574201873
Срочно вызывайте Сычёва и Бухарова - они знают, как забивать Бельгии в концовке матча!
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Plyash
1574203191
Если это действительно так,то понятно,как низко падёт рейтинг сб.России после ЧЕ-20.
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Axe111
1574214816
0 очков максимум 1 нелепый гол
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zabvo9406
1574220330
Помню Евро 2008,так же ныли, что нам нихера не светит, особенно после провала с испанцами,чем все закончилось???????
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Azenkur
1574236208
А зачем с хохлами разводят? У нас же не война. В Прибалтики тоже русских не любят, всю жизнь ненавидели, ещё в составе СССР, так мы же с ними играем в футбол, и ничего. Вот этими разводами футбольными только провоцируют и усугубляют ситуацию, накаляя обстановку. Людям сближаться надо.
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zigbert
1574245724
Бельгию мы уже изучили а вот Дания "кот в мешке".
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