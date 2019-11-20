Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 5:0.

Благодаря этой победе россияне в общей сложности набрали 24 очка в этом отборочном цикле и заняли итоговое второе место, напрямую выйдя на чемпионат Европы. Там команда Станислава Черчесова гарантированно сыграет с Данией и Бельгией.

Отбор Евро-2020. Группа I. 10-й тур

Сан-Марино – Россия – 0:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 –Кузяев, 3; 0:2 – Петров, 19; 0:3 – Ал. Миранчук, 49; 0:4 – Ионов, 56; 0:5 – Комличенко, 78.

Сан-Марино: Симончини, Аддарио, Витаоли, Симончини, Палацци, Лунадеи, Сенсони, Джиарди, Гасперони, Берарди, Бернарди.

Россия: Шунин, Кудряшов, Джикиия, Петров, Беляев, Кузяев, Оздоев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.

Предупреждения: Симончини, 33; Сенсони, 45; Палацци, 53; Хирш, 90 – Оздоев, 53.

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