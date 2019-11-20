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  • Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

20 ноября 2019, 00:33
61

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 5:0.

Благодаря этой победе россияне в общей сложности набрали 24 очка в этом отборочном цикле и заняли итоговое второе место, напрямую выйдя на чемпионат Европы. Там команда Станислава Черчесова гарантированно сыграет с Данией и Бельгией.

Отбор Евро-2020. Группа I. 10-й тур

Сан-Марино – Россия – 0:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 –Кузяев, 3; 0:2 – Петров, 19; 0:3 – Ал. Миранчук, 49; 0:4 – Ионов, 56; 0:5 – Комличенко, 78.

Сан-Марино: Симончини, Аддарио, Витаоли, Симончини, Палацци, Лунадеи, Сенсони, Джиарди, Гасперони, Берарди, Бернарди.

Россия: Шунин, Кудряшов, Джикиия, Петров, Беляев, Кузяев, Оздоев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.

Предупреждения: Симончини, 33; Сенсони, 45; Палацци, 53; Хирш, 90 – Оздоев, 53.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино
Комментарии (61)
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bolel58
1574199730
Рад, что Дзюба не забил.
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батог
1574199851
Что то Льва нашего не заметно во главе списка лучших бомбардиров !
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paracetamol
1574199979
Говорящее бревно опять не забило. Может болтать меньше будет? Писю с сухарем!
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Derzkiy1
1574200233
Надеюсь после этого матча бревнининых интервью будет поменьше
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САДЫЧОК
1574200357
Зачем , нужен был этот игрочишко Дзюба ? Он , умудрялся в матче с Сан Марино МЯЧ принимать спиной к воротам !!!! Черчесов , пересмотри матч !...с Сан Марино ...СПИНОЙ !!!!
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dimmmka
1574200419
Партнёры Дзюбу подвели...ни разу в него не попали и мяч не отскочил в ворота
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Snek
1574200931
лёва каторый нисмог
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zabaikalec62
1574228500
ЕГО БРЕВНЕЙШЕСТВО, ОПЯТЬ ОКАЗАЛСЯ ГОЛЫМ КОРОЛЁМ ФУТБОЛА! ДАЖЕ СРЕДИ БОМБАРДИРОВ ОТБОРА ЕГО НОМЕР "ШЕСТОЙ"
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ААМ
1574228875
Забивать надо не Сан-Марино, а топ-командам. ЧЕ всех расставит по своим местам.
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sochi-2013
1574229548
"Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати"! У Дзюбы последние два слова получились слитно. Лет пять назад писал, что у него худший враг его- язык его!
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