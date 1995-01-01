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    Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 5:0.

    Благодаря этой победе россияне в общей сложности набрали 24 очка в этом отборочном цикле и заняли итоговое второе место, напрямую выйдя на чемпионат Европы. Там команда Станислава Черчесова гарантированно сыграет с Данией и Бельгией.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 10-й тур

    Сан-Марино – Россия – 0:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 –Кузяев, 3; 0:2 – Петров, 19; 0:3 – Ал. Миранчук, 49; 0:4 – Ионов, 56; 0:5 – Комличенко, 78.

    Сан-Марино: Симончини, Аддарио, Витаоли, Симончини, Палацци, Лунадеи, Сенсони, Джиарди, Гасперони, Берарди, Бернарди.

    Россия: Шунин, Кудряшов, Джикиия, Петров, Беляев, Кузяев, Оздоев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.

    Предупреждения: Симончини, 33; Сенсони, 45; Палацци, 53; Хирш, 90 – Оздоев, 53.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +671

      Из Твери Леха 4 минуты назад

      Болелы какие-то отмороженные приехали. Ну ладно там про Дсюбу скандировали, но "Курский АВАНГАРД" зачем было кричать?)))

      0
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      Рейтинг: +48

      Dmitriy 87 4 минуты назад

      А ведь собирался аж 7 штук забить)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14868

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Самый счастливый день Кержакова, рекорд устоял!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      dimmmka 8 минут назад

      Партнёры Дзюбу подвели...ни разу в него не попали и мяч не отскочил в ворота

      3
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      Рейтинг: +14868

      DOCTOR PENALTY > dimmmka 6 минут назад

      Хотя, вроде бы старались.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      Frankfurt Am Main 8 минут назад

      Классный матч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3253

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Зачем , нужен был этот игрочишко Дзюба ? Он , умудрялся в матче с Сан Марино МЯЧ принимать спиной к воротам !!!! Черчесов , пересмотри матч !...с Сан Марино ...СПИНОЙ !!!!

      1
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      Рейтинг: +1946

      Derzkiy1 11 минут назад

      Надеюсь после этого матча бревнининых интервью будет поменьше

      1
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      Рейтинг: +2284

      Черкизовский Кот 13 минут назад

      Шунин - вратарь Динамо и сборной, как и Лев Яшин. Пожалуй, это единственная ассоциация со Львом.

      0
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      Рейтинг: +4152

      paracetamol 15 минут назад

      Говорящее бревно опять не забило. Может болтать меньше будет?
      Писю с сухарем!

      3
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      Рейтинг: +749

      ZAITZEFF2011 15 минут назад

      После матча стало понятно почему мы проиграли Бельгии и почему Миранчук до сих пор играет в Локомотиве.

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