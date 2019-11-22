Онана: «Клубы не доверяют темнокожим вратарям, потому что таким не хватает внимательности»

Вратарь «Аякса» Андре Онана пожаловался, что клубы не готовы доверять место в воротах темнокожим футболистам. Игрок объяснил причину.
«Реальность в том, что клубы не доверяют темнокожим вратарям. Это не мною придумано. Мы часто видим, что таким голкиперам не хватает внимательности», – цитирует воспитанника «Барселоны» RMC Sport.
- Камерунец с 2016 года выступает за свою сборную.
- В кантере «Барселоны» Онана воспитывался с 2010 по 2015 год.
- С «Аяксом» вратарь брал чемпионат Голландии.
Источник: RMC Sport