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  • Онана: «Клубы не доверяют темнокожим вратарям, потому что таким не хватает внимательности»

Онана: «Клубы не доверяют темнокожим вратарям, потому что таким не хватает внимательности»

22 ноября 2019, 08:28
12

Вратарь «Аякса» Андре Онана пожаловался, что клубы не готовы доверять место в воротах темнокожим футболистам. Игрок объяснил причину.

«Реальность в том, что клубы не доверяют темнокожим вратарям. Это не мною придумано. Мы часто видим, что таким голкиперам не хватает внимательности», – цитирует воспитанника «Барселоны» RMC Sport.

  • Камерунец с 2016 года выступает за свою сборную.
  • В кантере «Барселоны» Онана воспитывался с 2010 по 2015 год.
  • С «Аяксом» вратарь брал чемпионат Голландии.

Источник: RMC Sport
Голландия. Эредивизие Аякс Онана Андре
Комментарии (12)
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ItalianFootball
1574408520
Добавляйте внимательности.
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Дядя Серёжа
1574408814
Мохамед Али, Тайсон были очень невнимательны.
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Черкизовский Кот
1574410092
Единственный темнокожий кипер в российском футболе - марокканец Абдельила Баги, пришедший в Спартак в 2003 году. Позже играл за Ростов. Больше никого не вспомнил. Ни на что не намекаю, а просто вспомнил к слову.
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Decorhome
1574410577
Зато прыгают как обезьяны. А это не маловажно
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AHTUNGBOL
1574410755
Как можно быть невнимательным во время матча, на что можно отвлекаться? На трибуны? Что за чушь...
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acor94
1574411502
Так работайте над собой. Все о бананах своих думают...
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Lester84
1574413489
Ананидзе: Белокожим полузащитникам тоже не доверяют
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portero
1574414764
Сам объяснил почему не ставят.
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Звезда запаса
1574420520
Онана - расист))
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