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    Daily Mail: руководство «Манчестер Юнайтед» поддержало желание Сульшера купить Холанда

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заинтересован в соотечественнике, форварде австрийского «Зальцбурга» Эрлинге Брауте Холанде. Своим желанием норвежец поделился в руководстве клуба.

    Как пишет Daily Mail, руководители поддержали стремление тренера и теперь англичане будут пытаться купить 19-летнего игрока. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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