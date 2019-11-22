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  • Daily Mail: руководство «Манчестер Юнайтед» поддержало желание Сульшера купить Холанда

Daily Mail: руководство «Манчестер Юнайтед» поддержало желание Сульшера купить Холанда

22 ноября 2019, 01:22
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заинтересован в соотечественнике, форварде австрийского «Зальцбурга» Эрлинге Брауте Холанде. Своим желанием норвежец поделился в руководстве клуба.

Как пишет Daily Mail, руководители поддержали стремление тренера и теперь англичане будут пытаться купить 19-летнего игрока. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Зальцбург Холанд Эрлинг Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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Tommy 7
1574498293
На 7 ноября по данным "Transfermarkt" его стоимость равна 30 млн евро. Его покупка будет явно лучше той любой, где будет вариант уже с Состоявшейся Звездой. (Фалькао, Санчес и т.д. уже все объяснили). Все-таки молодость и желание прогрессировать (я на это надеюсь) лучше, чем просто быть "легионером в возрасте за деньги". Хотя от Дополнительного Манджукича я бы не отказался. Потому что цена маленькая, и ему не надо играть в основе. Да и ЗП у него будет не большой. Вот.
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