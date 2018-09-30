Холанд забил 26 голов в 18 матчах сезона. У него 5 хет-триков

Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд забил три гола в ворота «Вольфсберга» в матче 14-го тура чемпионата Австрии.

В 18 играх текущего сезона норвежец отличился 26 раз и сделал четыре ассиста.

19-летний нападающий с начала сезона сделал пять хет-триков: три – в чемпионате, один – в Кубке Австрии, еще один – в Лиге чемпионов.

The Guardian: более 20 клубов интересуются форвардом «Зальцбурга» Холандом