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    Холанд забил 26 голов в 18 матчах сезона. У него 5 хет-триков

    Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд забил три гола в ворота «Вольфсберга» в матче 14-го тура чемпионата Австрии.

    В 18 играх текущего сезона норвежец отличился 26 раз и сделал четыре ассиста.

    19-летний нападающий с начала сезона сделал пять хет-триков: три – в чемпионате, один – в Кубке Австрии, еще один – в Лиге чемпионов.

    The Guardian: более 20 клубов интересуются форвардом «Зальцбурга» Холандом

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 07:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +257

      ГераХэвиЛОКО 13 минут назад

      Топчик растёт. Хотя и обратных примеров полно. В прошлом сезоне пентек был на крыле, а сейчас...

      0
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      Рейтинг: +217

      Yellow 91 1 час назад

      Ценник растет)))

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