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  • The Guardian: более 20 клубов интересуются форвардом «Зальцбурга» Холандом

The Guardian: более 20 клубов интересуются форвардом «Зальцбурга» Холандом

1 ноября 2019, 15:31
5

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд пользуется большим спросом на европейском трансферном рынке.

По информации The Guardian, интерес к 19-летнему норвежцу проявляют более 20 клубов, в том числе «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария», «Челси» и «Наполи».

«Зальцбург» готов рассмотреть предложения о продаже форварда следующим летом. На сделке австрийцы хотят заработать более 60 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Холанд сыграл 15 матчей в составе «Зальцбурга», забил 22 гола и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Источник: The Guardian
Австрия. Бундеслига Зальцбург Холанд Эрлинг
Комментарии (5)
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Shaitan.
1572614275
Год назад, когда за Мольде против Зенита играл 2 ляма стоял, охренеть) Отличная селекция у наших клубов, в упор не видят...
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Etiainen
1572620414
Ну это бизнес)
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