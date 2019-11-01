The Guardian: более 20 клубов интересуются форвардом «Зальцбурга» Холандом

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд пользуется большим спросом на европейском трансферном рынке.

По информации The Guardian, интерес к 19-летнему норвежцу проявляют более 20 клубов, в том числе «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария», «Челси» и «Наполи».

«Зальцбург» готов рассмотреть предложения о продаже форварда следующим летом. На сделке австрийцы хотят заработать более 60 миллионов евро.