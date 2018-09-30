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    The Guardian: более 20 клубов интересуются форвардом «Зальцбурга» Холандом

    Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Браут Холанд пользуется большим спросом на европейском трансферном рынке.

    По информации The Guardian, интерес к 19-летнему норвежцу проявляют более 20 клубов, в том числе «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария», «Челси» и «Наполи».

    «Зальцбург» готов рассмотреть предложения о продаже форварда следующим летом. На сделке австрийцы хотят заработать более 60 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Холанд сыграл 15 матчей в составе «Зальцбурга», забил 22 гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +975

      Etiainen 24 минуты назад

      Ну это бизнес)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      Shaitan. 2 часа назад

      Год назад, когда за Мольде против Зенита играл 2 ляма стоял, охренеть)
      Отличная селекция у наших клубов, в упор не видят...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +830

      acor94 > Shaitan. 1 час назад

      Я его сразу рассмотрел. В таком возрасте, ТАК играть - потрясаюше

      2
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