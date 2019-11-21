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Спортивный директор «РБ Лейпциг» подтвердил интерес клуба к Холанду

21 ноября 2019, 06:39
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Спортивный директор «РБ Лейпциг» Маркус Креше заявил, что клуб рассматривает вариант с приобретением следующим летом нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Браута Холанда.

«Этот парень очень хороший футболист. И в чемпионате, и в Лиге чемпионов он показывает отличную игру. Конечно, мы уже ждем лето», – сказал Креше.

Сообщается, что летом 2020 года в контракте норвежца появится пункт о его выкупе за 30 миллионов евро.

Конкуренцию «РБ Лейпциг» в борьбе за форварда готовы составить английские клубы.

В 18 играх текущего сезона Холанд забил 26 голов и сделал четыре ассиста.

Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Австрия. Бундеслига РБ Лейпциг Зальцбург Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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Dgad
1574316274
Тут очевидно что парень перейдет в Лейпциг так как Зальцбург их дочерний клуб,фарм клуб. А потом если продолжит прогрессировать и так продадут в более сильный клуб.
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