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    Спортивный директор «РБ Лейпциг» подтвердил интерес клуба к Холанду

    Спортивный директор «РБ Лейпциг» Маркус Креше заявил, что клуб рассматривает вариант с приобретением следующим летом нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Браута Холанда.

    «Этот парень очень хороший футболист. И в чемпионате, и в Лиге чемпионов он показывает отличную игру. Конечно, мы уже ждем лето», – сказал Креше.

    Сообщается, что летом 2020 года в контракте норвежца появится пункт о его выкупе за 30 миллионов евро.

    Конкуренцию «РБ Лейпциг» в борьбе за форварда готовы составить английские клубы.

    В 18 играх текущего сезона Холанд забил 26 голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: Sport Bild

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