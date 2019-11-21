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  • Маркевич – о расизме на матче «Шахтер» – «Динамо»: «Это была спланированная спецоперация по дискредитации Украины»

Маркевич – о расизме на матче «Шахтер» – «Динамо»: «Это была спланированная спецоперация по дискредитации Украины»

21 ноября 2019, 11:52
10

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о расистском скандале во время матча между «Шахтером» и киевским «Динамо».

  • Бразильские легионеры дончан подверглись расистским оскорблениям.
  • Тайсон показал средний палец в адрес трибун, за что получил красную карточку.
  • Арбитр из-за произошедшего на несколько минут приостанавливал матч.

«Такого скандала в нашем государстве никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Такой метод успешно использовала Англия», – сказал Маркевич.

Источник: «Экспресс онлайн»
Украина. Премьер-лига Украина Шахтер Динамо К Маркевич Мирон
Комментарии (10)
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Чермындыр
1574327349
Забыл добавить, что это происки Путина
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m40
1574327541
В общем,рука кремля
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Viper for CSKA
1574328939
Как и всё, что сейчас происходит в Украине. Очень жаль репутацию великой УССР. Казалось, хуже Хрущева быть не может, но все руководители постсоветского периода доказали обратное.
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mihail200606
1574329343
Хорошо Россия есть.. На неё валить можно че угодно
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baden69
1574329894
Осталось только сказать, что эта группа была идентифицирована и это были Путин, Шойгу и Медведев с Песковым, а заводилой был, видимо, Соловьев.
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Frenzybm
1574332190
Как же вы Путина с Шойгу на стадион пропустили? Куда охрана смотрела? Стыд и позор..
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Hektor 84
1574339252
Это он типа камень в огород России закидывает?
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subbotaspartak
1574339806
Эти ребята потом в Сан-Марино прилетели И про Дзюбу пропели.
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VGreen
1574358466
Не люблю политику, особенно касательно России и Украины, но этот Маркевич реально поехавший. Украину считают толерантной?!?! ахахаха. мдаааа
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evgevg13
1574743955
печально всё это
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