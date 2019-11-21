Маркевич – о расизме на матче «Шахтер» – «Динамо»: «Это была спланированная спецоперация по дискредитации Украины»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о расистском скандале во время матча между «Шахтером» и киевским «Динамо».

Бразильские легионеры дончан подверглись расистским оскорблениям.

Тайсон показал средний палец в адрес трибун, за что получил красную карточку.

показал средний палец в адрес трибун, за что получил красную карточку. Арбитр из-за произошедшего на несколько минут приостанавливал матч.

«Такого скандала в нашем государстве никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Такой метод успешно использовала Англия», – сказал Маркевич.