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    Маркевич – о расизме на матче «Шахтер» – «Динамо»: «Это была спланированная спецоперация по дискредитации Украины»

    Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о расистском скандале во время матча между «Шахтером» и киевским «Динамо».

    • Бразильские легионеры дончан подверглись расистским оскорблениям.
    • Тайсон показал средний палец в адрес трибун, за что получил красную карточку.
    • Арбитр из-за произошедшего на несколько минут приостанавливал матч.

    «Такого скандала в нашем государстве никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

    Нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Такой метод успешно использовала Англия», – сказал Маркевич.

    Источник: «Экспресс онлайн»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      Frenzybm 23 минуты назад

      Как же вы Путина с Шойгу на стадион пропустили? Куда охрана смотрела? Стыд и позор..

      0
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      Рейтинг: +327

      КрымForever 50 минут назад

      Кто бы сомневался. Москали опять свидомым нacpaли в шаровары.

      0
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      Рейтинг: +1710

      baden69 1 час назад

      Осталось только сказать, что эта группа была идентифицирована и это были Путин, Шойгу и Медведев с Песковым, а заводилой был, видимо, Соловьев.

      0
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      Рейтинг: +6247

      mihail200606 1 час назад

      Хорошо Россия есть.. На неё валить можно че угодно

      0
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      Рейтинг: +3864

      Viper for CSKA 1 час назад

      Как и всё, что сейчас происходит в Украине. Очень жаль репутацию великой УССР. Казалось, хуже Хрущева быть не может, но все руководители постсоветского периода доказали обратное.

      0
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      Рейтинг: +2626

      m40 1 час назад

      В общем,рука кремля

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      Рейтинг: +1600

      Чермындыр 1 час назад

      Забыл добавить, что это происки Путина

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