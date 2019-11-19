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  • Ребров: «Мое поколение понимало, что за слова нужно отвечать, а сейчас каждый сопляк может заниматься троллингом»

Ребров: «Мое поколение понимало, что за слова нужно отвечать, а сейчас каждый сопляк может заниматься троллингом»

19 ноября 2019, 11:40
11

Вратарь «Спартака» Артем Ребров порассуждал о том, как поменялись понятия от старшего поколения к младшему.

«Поколение моего детства, юности, рожденных в конце 80-х, начале 90-х, всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании – на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, предъявив кому-то, и уж тем более оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить.

Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка – это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации когда нужно было отстоять свое и приходилось драться.

Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодежи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим троллингом, похвастать об этом друзьям. Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет.

Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякому роду атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс!

Но так ли круты эти тролли? Скажу по себе. Когда вижу хамские и неадекватные сообщения в директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от «реальных пацанов» и смеюсь.

Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовет, эмоций больше нет. Так что, пацаны, позвольте совет. Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте свое время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию!» – поделился своим мнением Ребров.

Источник: Инстаграм Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (11)
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baslim10z
1574153925
Все правильно, нужно ещё отвечать за неоправданно высокие зарплаты российских футболистов. За любой проигрыш- публичная порка. Кокоринов и Мамаева на 10 лет строгача. А путина и правительство расстрелять за невыполнение многолетних обещаний.
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vka1970
1574160188
Вроде и прав, но правда то у всех своя. Судя по действиям наших чиновников, даже нормальное сообщение можно отнести к форме трогинга.
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Давид59
1574161544
Анонимность, конечно, развращает. Если в лицо не способен сказать, чешутся руки плюнуться через социальные сети
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ufos73
1574175881
Взрослые люди на такое г*вно не обращают внимане Артемка, просто банят и все. Как говорят, пока ты не примешь чужие слова, они принадлежат сказавшему...
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paracetamol
1574176442
Да и раньше вас за проигрыши гнобили, просто И-нета не было.
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NEONFOL
1574185032
Ну а вы уделите время футболу, а не клубам и выпивке, сами сидите в инете почаще болел, балабол
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