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    Ребров: «Мое поколение понимало, что за слова нужно отвечать, а сейчас каждый сопляк может заниматься троллингом»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров порассуждал о том, как поменялись понятия от старшего поколения к младшему.

    «Поколение моего детства, юности, рожденных в конце 80-х, начале 90-х, всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании – на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, предъявив кому-то, и уж тем более оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить.

    Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка – это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации когда нужно было отстоять свое и приходилось драться.

    Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодежи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим троллингом, похвастать об этом друзьям. Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет.

    Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякому роду атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс!

    Но так ли круты эти тролли? Скажу по себе. Когда вижу хамские и неадекватные сообщения в директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от «реальных пацанов» и смеюсь.

    Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовет, эмоций больше нет. Так что, пацаны, позвольте совет. Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте свое время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию!» – поделился своим мнением Ребров.

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10030

      vka1970 17 минут назад

      Вроде и прав, но правда то у всех своя. Судя по действиям наших чиновников, даже нормальное сообщение можно отнести к форме трогинга.

      0
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      Рейтинг: +1848

      Борат 1 час назад

      да, надоели эти сопляки пишущие спартак-чемпион! тролли какие-то!
      уж мы-то знаем, что никакой он не чемпион, а клуб раба и мужеложца!
      вот умора!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +843

      acor94 > Борат 50 минут назад

      СПАРТАК - ЧЕМПИОН

      4
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      Рейтинг: +1848

      Борат > acor94 38 минут назад

      хватит троллить! направь свою энергию на уроки и сам стань знаменитым чемпионом как боря моисеев например!

      0
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      Рейтинг: +11444

      sssrspartak > Борат 18 минут назад

      А ТЫ ТО КТО?ВОТ ТЫ!ТОЛЬКО ЧЕСТНО!ИЛИ ГДЕ БЫЛА ЧЕСТНОСТЬ У ПИТЕРСКИХ МАЛОЛЕТОК ВЫРОСЛО ЧТО ТО

      0
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      Рейтинг: +75

      baslim10z 2 часа назад

      Все правильно, нужно ещё отвечать за неоправданно высокие зарплаты российских футболистов. За любой проигрыш- публичная порка. Кокоринов и Мамаева на 10 лет строгача. А путина и правительство расстрелять за невыполнение многолетних обещаний.

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      Рейтинг: +11444

      sssrspartak > baslim10z 17 минут назад

      ЭТО НЕ ПО СУТИ ВОПРОСА

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