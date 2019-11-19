Ребров: «Мое поколение понимало, что за слова нужно отвечать, а сейчас каждый сопляк может заниматься троллингом»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров порассуждал о том, как поменялись понятия от старшего поколения к младшему.

«Поколение моего детства, юности, рожденных в конце 80-х, начале 90-х, всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании – на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, предъявив кому-то, и уж тем более оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить.

Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка – это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации когда нужно было отстоять свое и приходилось драться.

Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодежи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим троллингом, похвастать об этом друзьям. Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет.

Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякому роду атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс!

Но так ли круты эти тролли? Скажу по себе. Когда вижу хамские и неадекватные сообщения в директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от «реальных пацанов» и смеюсь.

Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовет, эмоций больше нет. Так что, пацаны, позвольте совет. Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте свое время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию!» – поделился своим мнением Ребров.