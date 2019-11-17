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Определились 16 сборных-участниц Евро-2020 из 24-х

17 ноября 2019, 07:00
5

После очередного игрового дня в отборочном турнире Евро-2020 количество сборных, обеспечивших себе выход в финальную стадию турнира, увеличилось до 16.

На чемпионате Европы в следующем году уже точно сыграют следующие национальные команды:

Германия, Голландия, Хорватия, Австрия, Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция и Финляндия.

  • Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
  • Три матча турнира состоятся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • Финал состоится в Лондоне на «Уэмбли».

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Германия Нидерланды Хорватия Австрия Россия Украина Бельгия Испания Италия Польша Турция Франция Англия Чехия Швеция Финляндия
Комментарии (5)
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Ruryu
1573983326
Из озвученных,может с финнами и чехами,можем побороться,с остальными только "автобус",наверное.
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InterMilLano1908
1573995590
Австрия, польша, турция, Чехия, шведы и финны вполне по зубам, а вот остальные 11 это космос
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