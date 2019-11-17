Определились 16 сборных-участниц Евро-2020 из 24-х

После очередного игрового дня в отборочном турнире Евро-2020 количество сборных, обеспечивших себе выход в финальную стадию турнира, увеличилось до 16.

На чемпионате Европы в следующем году уже точно сыграют следующие национальные команды:

Германия, Голландия, Хорватия, Австрия, Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция и Финляндия.