Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Определились 16 сборных-участниц Евро-2020 из 24-х

    После очередного игрового дня в отборочном турнире Евро-2020 количество сборных, обеспечивших себе выход в финальную стадию турнира, увеличилось до 16.

    На чемпионате Европы в следующем году уже точно сыграют следующие национальные команды:

    Германия, Голландия, Хорватия, Австрия, Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция и Финляндия.

    • Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
    • Три матча турнира состоятся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
    • Финал состоится в Лондоне на «Уэмбли».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74490
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru