Определились 16 сборных-участниц Евро-2020 из 24-х

После очередного игрового дня в отборочном турнире Евро-2020 количество сборных, обеспечивших себе выход в финальную стадию турнира, увеличилось до 16.
На чемпионате Европы в следующем году уже точно сыграют следующие национальные команды:
Германия, Голландия, Хорватия, Австрия, Россия, Украина, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция, Англия, Чехия, Швеция и Финляндия.
- Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
- Три матча турнира состоятся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- Финал состоится в Лондоне на «Уэмбли».
Источник: Бомбардир.ру