The Telegraph: «Бавария» с оптимизмом смотрит на перспективы трансфера Сане

«Бавария» намерена следующим летом возобновить переговоры о покупке вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Как сообщает The Telegraph, в мюнхенском клубе с оптимизмом смотрят на перспективы трансфера 23-летнего футболиста по окончании сезона.

Во-первых, к этому времени немец восстановится после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Во-вторых, его контракт с манкунианцами истекает в 2021 году, поэтому летом 2020-го «Бавария» будет в выгодном положении при обсуждении условий сделки.