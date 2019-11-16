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  • The Telegraph: «Бавария» с оптимизмом смотрит на перспективы трансфера Сане

The Telegraph: «Бавария» с оптимизмом смотрит на перспективы трансфера Сане

16 ноября 2019, 06:59
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«Бавария» намерена следующим летом возобновить переговоры о покупке вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Как сообщает The Telegraph, в мюнхенском клубе с оптимизмом смотрят на перспективы трансфера 23-летнего футболиста по окончании сезона.

Во-первых, к этому времени немец восстановится после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Во-вторых, его контракт с манкунианцами истекает в 2021 году, поэтому летом 2020-го «Бавария» будет в выгодном положении при обсуждении условий сделки.

  • Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.
  • До перехода в «Сити» игрок выступал за «Шальке».

Источник: The Telegraph
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Сане Лерой
Комментарии (1)
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Deisler
1573901741
Лучше бы Брандта купили... У Сане понтов и самомнения больше, чем футбола...
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