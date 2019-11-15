Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

15 ноября 2019, 16:08
27

Летом «Спартак» интересовался двумя полузащитниками чешской «Славии»Томасом Соучеком и Алексом Кралом. Последнего удалось приобрести. Футболистов сравнил форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко.

«Томаш сказал, что в Россию не поедет. И он гораздо сильнее Алекса, на мой взгляд. Второй год Соучек — лучший бомбардир «Славии», играет все матчи, делает очень большой объем работы. Он везде. Крала «Славия» на руках отнесла в «Спартак», а Соучек спокойно может уйти в топ-чемпионат», – сказал россиянин.

  • 21-летний Крал оценивается на рынке в 6 миллионов евро, но «Спартак» заплатил в два раза больше.
  • Чех в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
  • «Спартак» в таблице чемпионата России идет шестым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Славия Спартак Комличенко Николай Соучек Томаш Крал Алекс
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1573823843
Если бы ты оказался в Спартаке то сейчас говорил бы наоборот. Обиделся наверное что был ненужен такой команде как Спартак!!!)))
Ответить
vka1970
1573823955
Ага.А Комличенко супер форвард за которым бегало пол Европы и половина клубов из РФС с верхней пятёрки, но в итоге ни кто брать так и не стал. К чему бы это ?
Ответить
oyabun
1573825730
Крал вторую игру подряд в сборной своей забивает, в Спартаке стал почти незаменимым - это ли не показатель того что игрок сильный? А насчет Соучека - пошел бы как миленький в наш чемпионат, предложи ему и клубу денег побольше.
Ответить
slavа0508
1573827085
Обида в Комличенко играет,,,его не пригласили,,,,
Ответить
Dizgen
1573827276
Зависть злая штука)))
Ответить
ufos73
1573829283
Еще один на Спартак обиженный. Хз за что вообще... Хотя ему стоит обижаться на коней если подумать ))
Ответить
Spartak Piter
1573829505
Крал еще покажет себя. Хотя я считаю что за него явно переплатили.
Ответить
батог
1573830267
Обыкновенная зависть ! А Крал еще подрастет !
Ответить
dim29
1573834522
что-то этот мальчик шибко разговорился,рано больно звезду поймал.
Ответить
derrik2000
1573844483
Когда только прочитал эту новость, сразу подумал: что-то мне ЭТО напоминает! Только что вспомнил - ЛУАН! Какие ему дифирамбы пели и не какой-то там Комличенко, а НАСТОЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ мирового футбола, что, мол, не переезжай, друг, в Россию: сейчас за тобой очередь выстроится из ТОП-клубов Европы! Послушался этих звёзд и не поехал в Спартак. Результат: сейчас даже не каждый раз в стартовый состав попадает в своём "Гремио". Я, конечно, понимаю, что психология бразильца Луана и психология игрока европейской страны - Чехии - Соучека, как говорят в Одессе, две большие разницы, и, возможно, даже уверен, что Соучек заиграет, и хорошо заиграет в ведущих чемпионатах Европы, но всё же, всё же... Всякое бывает... Может, именно Спартак давал ему ШАНС. А так...вилами по воде писано, что и как с ним будет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+