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    Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

    Летом «Спартак» интересовался двумя полузащитниками чешской «Славии»Томасом Соучеком и Алексом Кралом. Последнего удалось приобрести. Футболистов сравнил форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко.

    «Томаш сказал, что в Россию не поедет. И он гораздо сильнее Алекса, на мой взгляд. Второй год Соучек — лучший бомбардир «Славии», играет все матчи, делает очень большой объем работы. Он везде. Крала «Славия» на руках отнесла в «Спартак», а Соучек спокойно может уйти в топ-чемпионат», – сказал россиянин.

    • 21-летний Крал оценивается на рынке в 6 миллионов евро, но «Спартак» заплатил в два раза больше.
    • Чех в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
    • «Спартак» в таблице чемпионата России идет шестым.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6630

      батог 6 минут назад

      Обыкновенная зависть ! А Крал еще подрастет !

      0
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      Рейтинг: +523

      Spartak Piter 18 минут назад

      Крал еще покажет себя. Хотя я считаю что за него явно переплатили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7635

      ufos73 22 минуты назад

      Еще один на Спартак обиженный. Хз за что вообще... Хотя ему стоит обижаться на коней если подумать ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Dizgen 55 минут назад

      Зависть злая штука)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +13070

      slavutiq70 59 минут назад

      Обида в Комличенко играет,,,его не пригласили,,,,

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +20994

      oyabun 1 час назад

      Крал вторую игру подряд в сборной своей забивает, в Спартаке стал почти незаменимым - это ли не показатель того что игрок сильный? А насчет Соучека - пошел бы как миленький в наш чемпионат, предложи ему и клубу денег побольше.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1694

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё зависит от Крала. В топ-чемпионаты можно и из Спартака попасть. Опять же в играх за сборную себя показать.
      Каждый выбирает свой путь и никто не в праве его осуждать.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9947

      vka1970 1 час назад

      Ага.А Комличенко супер форвард за которым бегало пол Европы и половина клубов из РФС с верхней пятёрки, но в итоге ни кто брать так и не стал.
      К чему бы это ?

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Если бы ты оказался в Спартаке то сейчас говорил бы наоборот. Обиделся наверное что был ненужен такой команде как Спартак!!!)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3084

      RotBerg > Frankfurt Am Main 1 час назад

      Ага) мечтал поиграть в еврокубках и идти на первом месте в чемпе, это же все про спартак))) мечта и только)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +657

      seth343 > Frankfurt Am Main 1 час назад

      Говно полезло))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +695

      Frankfurt Am Main > RotBerg 1 час назад

      Вот зенит сейчас в еврокубке играет. =)))

      2
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