Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

Летом «Спартак» интересовался двумя полузащитниками чешской «Славии» – Томасом Соучеком и Алексом Кралом. Последнего удалось приобрести. Футболистов сравнил форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко.

«Томаш сказал, что в Россию не поедет. И он гораздо сильнее Алекса, на мой взгляд. Второй год Соучек — лучший бомбардир «Славии», играет все матчи, делает очень большой объем работы. Он везде. Крала «Славия» на руках отнесла в «Спартак», а Соучек спокойно может уйти в топ-чемпионат», – сказал россиянин.