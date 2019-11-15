Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

Летом «Спартак» интересовался двумя полузащитниками чешской «Славии» – Томасом Соучеком и Алексом Кралом. Последнего удалось приобрести. Футболистов сравнил форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко.
«Томаш сказал, что в Россию не поедет. И он гораздо сильнее Алекса, на мой взгляд. Второй год Соучек — лучший бомбардир «Славии», играет все матчи, делает очень большой объем работы. Он везде. Крала «Славия» на руках отнесла в «Спартак», а Соучек спокойно может уйти в топ-чемпионат», – сказал россиянин.
- 21-летний Крал оценивается на рынке в 6 миллионов евро, но «Спартак» заплатил в два раза больше.
- Чех в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
- «Спартак» в таблице чемпионата России идет шестым.
Источник: Sport24