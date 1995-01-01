Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Metaratings: «Нефтехимик» принял второе предложение ЦСКА по Макарову

    Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров близок к переходу в ЦСКА.

    По информации источника, нижнекамский клуб принял второе предложение ЦСКА по приобретению 21-летнего хавбека. Сумма трансфера составит порядка 300 тысяч евро.

    Уточняется, что прошлым летом игрока пытались приобрести «Урал» и «Крылья Советов», однако представители Макарова ответили отказом.

    • В текущем розыгрыше первенства ФНЛ Макаров провeл 19 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что Макаров перейдет в ЦСКА за 20 млн рублей.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1677

      Фан666 40 минут назад

      Что ЦСКА из первой лиги стал игроков брать а они не шибко тянут. Лудогорец рулит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1582

      giluxa1963 45 минут назад

      ЦСКА продолжает скупать молодежь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +769

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Фомин, Макаров, Нисимура... с такой трансферной политикой Ференцварош=Барселона.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74452
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru