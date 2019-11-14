Metaratings: «Нефтехимик» принял второе предложение ЦСКА по Макарову

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров близок к переходу в ЦСКА.
По информации источника, нижнекамский клуб принял второе предложение ЦСКА по приобретению 21-летнего хавбека. Сумма трансфера составит порядка 300 тысяч евро.
Уточняется, что прошлым летом игрока пытались приобрести «Урал» и «Крылья Советов», однако представители Макарова ответили отказом.
- В текущем розыгрыше первенства ФНЛ Макаров провeл 19 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что Макаров перейдет в ЦСКА за 20 млн рублей.
Источник: Metaratings
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