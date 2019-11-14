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  • Metaratings: «Нефтехимик» принял второе предложение ЦСКА по Макарову

Metaratings: «Нефтехимик» принял второе предложение ЦСКА по Макарову

14 ноября 2019, 19:10
12

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров близок к переходу в ЦСКА.

По информации источника, нижнекамский клуб принял второе предложение ЦСКА по приобретению 21-летнего хавбека. Сумма трансфера составит порядка 300 тысяч евро.

Уточняется, что прошлым летом игрока пытались приобрести «Урал» и «Крылья Советов», однако представители Макарова ответили отказом.

  • В текущем розыгрыше первенства ФНЛ Макаров провeл 19 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
  • Ранее сообщалось, что Макаров перейдет в ЦСКА за 20 млн рублей.

Источник: Metaratings

Metaratings – агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Нефтехимик Макаров Денис
Комментарии (12)
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Ганнибал Лектор
1573749199
Фомин, Макаров, Нисимура... с такой трансферной политикой Ференцварош=Барселона.
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giluxa1963
1573750474
ЦСКА продолжает скупать молодежь
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Фан666
1573750748
Что ЦСКА из первой лиги стал игроков брать а они не шибко тянут. Лудогорец рулит
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Derzkiy1
1573755400
Жиркова тоже из жопы какой то покупали , может быть и дельный
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sengen
1573758289
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