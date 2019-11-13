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  • «БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей

«БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей

13 ноября 2019, 08:45
12

ЦСКА договорился о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. «Это настоящий уникум», – говорят о футболисте в Нижнекамске.

Москвичи заплатят за игрока 20 миллионов рублей. Информацию о готовящемся трансфере подтвердил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

  • Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов в 18 матчах.
  • Игрок – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева.
  • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Нефтехимик Макаров Денис
Комментарии (12)
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GarryD
1573624709
Это хорошо! Остаётся вопрос. Когда начнём думать о приобретении нападающего?
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vmonomah17
1573626641
Когда покупают за большие деньги, то сумму пишут в евро. Когда за меленькие в рубля. 20 000 000 руб. выглядит красивее, чем 300 000 евро ))))
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Из Твери Леха
1573629761
Вот и правильно. Лучше уж своих из глубинок, чем всяких Нисимур и Бийолов.
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BRO_football
1573632640
На лавке будет сидеть, так же как Нисимура или Сантос.
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Lesha VV
1573635042
Не будет игрок , который не так давно заиграл в ФНЛ стоить 20 миллионов . Максимум 5.
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ALEX ML
1573640149
Лишний 0 в цене
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portero
1573670268
ФНЛ Ротор порадовал! вышел на второе место. Торпедо тоже похоже не рвется в РПЛ, НН должен их место занять.
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