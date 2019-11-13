«БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей

ЦСКА договорился о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. «Это настоящий уникум», – говорят о футболисте в Нижнекамске.

Москвичи заплатят за игрока 20 миллионов рублей. Информацию о готовящемся трансфере подтвердил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.