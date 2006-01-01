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    «БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей

    ЦСКА договорился о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова. «Это настоящий уникум», – говорят о футболисте в Нижнекамске.

    Москвичи заплатят за игрока 20 миллионов рублей. Информацию о готовящемся трансфере подтвердил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов в 18 матчах.
    • Игрок – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      GarryD 4 минуты назад

      Это хорошо! Остаётся вопрос. Когда начнём думать о приобретении нападающего?

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