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    Семин: «Скорее всего, до конца года Мариу на поле не увидим»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу выбыл как минимум до конца года из-за перелома пальца ноги. Игрок пропустит матчи Лиги чемпионов против «Байера» и «Атлетико».

    «У Жоау Мариу перелом пальца ноги, это случилось в матче с «Краснодаром» (1:1) примерно на 60-й минуте. Матч он доиграл до конца, стойкий игрок. Он приехал в состав национальной сборной, и ему поставили данный диагноз. Скорее всего, до конца этого года мы его не увидим на поле», – сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

    • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
    • Португалец принадлежит «Интеру».
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2962

      BAIv 44 минуты назад

      Может трещина? или у него очень низкий болевой порог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7773

      parevg 1 час назад

      Что такое не везет, и как с этим бороться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2800

      Fan Loko mik 1 час назад

      Без Мариу совсем хреново. Он сейчас лучший в ЛОКО....был!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1391

      srg38 1 час назад

      пздец

      3
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