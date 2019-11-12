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Семин: «Скорее всего, до конца года Мариу на поле не увидим»

12 ноября 2019, 20:16
6

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу выбыл как минимум до конца года из-за перелома пальца ноги. Игрок пропустит матчи Лиги чемпионов против «Байера» и «Атлетико».

«У Жоау Мариу перелом пальца ноги, это случилось в матче с «Краснодаром» (1:1) примерно на 60-й минуте. Матч он доиграл до конца, стойкий игрок. Он приехал в состав национальной сборной, и ему поставили данный диагноз. Скорее всего, до конца этого года мы его не увидим на поле», – сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

  • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
  • Португалец принадлежит «Интеру».
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Локомотив Португалия Мариу Жоау Семин Юрий
Комментарии (6)
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srg38
1573579444
пздец
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Fan Loko mik
1573579917
Без Мариу совсем хреново. Он сейчас лучший в ЛОКО....был!
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BAIv
1573582370
Может трещина? или у него очень низкий болевой порог
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serentsio
1573591437
Капец какой-то.
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Mister_Tomsk
1573623227
мдаааа... а кто играть будет? спасибо грузин за ТО летом)
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zigbert
1573637421
Сочувствую Локомотиву. Очень большие потери.
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