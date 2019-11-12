Семин: «Скорее всего, до конца года Мариу на поле не увидим»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу выбыл как минимум до конца года из-за перелома пальца ноги. Игрок пропустит матчи Лиги чемпионов против «Байера» и «Атлетико».

«У Жоау Мариу перелом пальца ноги, это случилось в матче с «Краснодаром» (1:1) примерно на 60-й минуте. Матч он доиграл до конца, стойкий игрок. Он приехал в состав национальной сборной, и ему поставили данный диагноз. Скорее всего, до конца этого года мы его не увидим на поле», – сказал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.