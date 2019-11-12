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Жоау Мариу сломал палец на ноге

12 ноября 2019, 18:53
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«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.

Португалец получил перелом пальца на ноге, сообщается на сайте московского клуба. Операция не потребуется.

Хавбек «Локо» Гжегож Крыховяк, получивший сотрясение мозга в воскресном матче с «Краснодаром», прошел дополнительное обследование, которые не выявило значимых проблем. Игрок отправился в расположение сборной Польши.

Полузащитник Мацей Рыбус, у которого диагностировали микроповреждение мышц задней поверхности бедра, уже находится в расположении сборной Польши. Решение о его участии в ближайших матчах примут перед играми.

Жоау Мариу получил травму. Он не сыграет за сборную Португалии в ноябрьских матчах


Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Локомотив Польша Португалия Рыбус Мацей Крыховяк Гжегож Мариу Жоау
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Ссппааррттаакк
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Ай-яй яй. Бедная Португалия. Единственный игрок который может помочь команде Заболел. Что же будет?
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