Жоау Мариу сломал палец на ноге

«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.

Португалец получил перелом пальца на ноге, сообщается на сайте московского клуба. Операция не потребуется.

Хавбек «Локо» Гжегож Крыховяк, получивший сотрясение мозга в воскресном матче с «Краснодаром», прошел дополнительное обследование, которые не выявило значимых проблем. Игрок отправился в расположение сборной Польши.

Полузащитник Мацей Рыбус, у которого диагностировали микроповреждение мышц задней поверхности бедра, уже находится в расположении сборной Польши. Решение о его участии в ближайших матчах примут перед играми.

Жоау Мариу получил травму. Он не сыграет за сборную Португалии в ноябрьских матчах



