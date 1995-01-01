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    Жоау Мариу сломал палец на ноге

    «Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.

    Португалец получил перелом пальца на ноге, сообщается на сайте московского клуба. Операция не потребуется.

    Хавбек «Локо» Гжегож Крыховяк, получивший сотрясение мозга в воскресном матче с «Краснодаром», прошел дополнительное обследование, которые не выявило значимых проблем. Игрок отправился в расположение сборной Польши.

    Полузащитник Мацей Рыбус, у которого диагностировали микроповреждение мышц задней поверхности бедра, уже находится в расположении сборной Польши. Решение о его участии в ближайших матчах примут перед играми.

    Жоау Мариу получил травму. Он не сыграет за сборную Португалии в ноябрьских матчах


    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      Ссппааррттаакк 40 минут назад

      Ай-яй яй. Бедная Португалия. Единственный игрок который может помочь команде Заболел. Что же будет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7768

      parevg 56 минут назад

      Возвращайся поскорее, в Локо и так играть некому, а тут еще эта травма...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      Decorhome 58 минут назад

      Здоровья

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