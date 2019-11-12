La Gazzetta dello Sport: игроки «Ювентуса» ждут от Роналду извинений за поведение после замены в матче с «Миланом»

Футболисты «Ювентуса» недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду после того, как его заменили в матче с «Миланом» (1:0).
По информации La Gazzetta dello Sport, одноклубники ждут от Роналду извинений за то, что он сразу ушел в раздевалку и покинул стадион до конца матча.
«Ювентус» при этом решил не штрафовать Роналду, однако спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи попросил агента Роналду Жорже Мендеша, чтобы тот поговорил на эту тему с форвардом.
- Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
- Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
- Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.
Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила
Источник: La Gazzetta dello Sport