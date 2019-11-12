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  • La Gazzetta dello Sport: игроки «Ювентуса» ждут от Роналду извинений за поведение после замены в матче с «Миланом»

La Gazzetta dello Sport: игроки «Ювентуса» ждут от Роналду извинений за поведение после замены в матче с «Миланом»

12 ноября 2019, 16:24
10

Футболисты «Ювентуса» недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду после того, как его заменили в матче с «Миланом» (1:0).

По информации La Gazzetta dello Sport, одноклубники ждут от Роналду извинений за то, что он сразу ушел в раздевалку и покинул стадион до конца матча.

«Ювентус» при этом решил не штрафовать Роналду, однако спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи попросил агента Роналду Жорже Мендеша, чтобы тот поговорил на эту тему с форвардом.

  • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
  • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
  • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила


Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (10)
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Frankfurt Am Main
1573566816
Роналду пускай доигрывает контракт и пусть валит куда захочет, и юве тогда будет играть лучше как команда а не как Криш, тогда увидем юве в финале лч в скором времени.
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Allex31
1573569605
Да возьмите его в игнор, не разговаривайте с ним ))
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DOCTOR PENALTY
1573570916
Криштиану здравомыслящий парень. Если это его косяк, обязательно извинится.
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Mister_Tomsk
1573571902
Динарка ФАС! ))))))))))))))))))))))))))))
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Plyash
1573572836
Классный футболист на поле и удивительный гадёныш в жизни. Своим поведением плюнул всей команде в лицо.
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mihail200606
1573572893
Хрен дождутся.. Мамзель капризничает..
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Garrincha58
1573573403
тренеришко пусть жуёт свой чинарик и будет рад, что ему доверили тренировать Криша
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koli4ka
1573578251
а может у парня случился понос и ему был срочно нужен домашний,тёплый унитаз!!! с кем такого не бывает???
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