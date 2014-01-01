Тайсон – о расизме во время матча с «Динамо»: «Подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Тут явная недоработка федерации футбола. Крепкий штраф киевлянам - и на следующий матч они сами будут отлавливать таких болельщиков. Поставят камеры, найдут виновных. Если нет - снова штраф. Или игра при пустых трибунах. А как иначе?
Вингер «Шахтера» Тайсон рассказал, как он отреагировал на расистские оскорбления во время матча с киевским «Динамо».
«После произошедшего я сразу подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Но это сложно, поскольку «Шахтер» отклонил предложение «Милана» в 30 миллионов евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске», – сказал Тайсон.
- Игрок «Шахтера» в ответ на оскорбления показал трибунам средний палец.
- Арбитр удалил Тайсона за этот поступок.
- Из-за расизма матч «Шахтер» – «Динамо» приостанавливался на несколько минут.
Неймар поддержал игроков «Шахтера», пострадавших от расизма в матче с «Динамо»