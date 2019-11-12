Тайсон – о расизме во время матча с «Динамо»: «Подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Вингер «Шахтера» Тайсон рассказал, как он отреагировал на расистские оскорбления во время матча с киевским «Динамо».

«После произошедшего я сразу подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Но это сложно, поскольку «Шахтер» отклонил предложение «Милана» в 30 миллионов евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске», – сказал Тайсон.

Игрок «Шахтера» в ответ на оскорбления показал трибунам средний палец.

Арбитр удалил Тайсона за этот поступок.

Из-за расизма матч «Шахтер» – «Динамо» приостанавливался на несколько минут.

Неймар поддержал игроков «Шахтера», пострадавших от расизма в матче с «Динамо»