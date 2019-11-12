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  • Тайсон – о расизме во время матча с «Динамо»: «Подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Тайсон – о расизме во время матча с «Динамо»: «Подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

12 ноября 2019, 10:20
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Вингер «Шахтера» Тайсон рассказал, как он отреагировал на расистские оскорбления во время матча с киевским «Динамо».

«После произошедшего я сразу подумал, что пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Но это сложно, поскольку «Шахтер» отклонил предложение «Милана» в 30 миллионов евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске», – сказал Тайсон.

  • Игрок «Шахтера» в ответ на оскорбления показал трибунам средний палец.
  • Арбитр удалил Тайсона за этот поступок.
  • Из-за расизма матч «Шахтер» – «Динамо» приостанавливался на несколько минут.

Неймар поддержал игроков «Шахтера», пострадавших от расизма в матче с «Динамо»

Источник: Globo Esporte
Украина. Премьер-лига Шахтер Тайсон
Комментарии (3)
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Давид59
1573544944
Тут явная недоработка федерации футбола. Крепкий штраф киевлянам - и на следующий матч они сами будут отлавливать таких болельщиков. Поставят камеры, найдут виновных. Если нет - снова штраф. Или игра при пустых трибунах. А как иначе?
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